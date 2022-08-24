RNC Pharma сообщила о росте активности розничных продаж ветпрепаратов в июле

Общий объем розничных продаж ветеринарных препаратов в России (без учета онлайн-сегмента) с января по июль этого года составил 12,6 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2021 года отрицательная, при расчете в рублях показатель прироста зафиксирован на уровне -3,5%. Натуральные объемы потребления ветпрепаратов также продолжили падать. Относительно января—июля 2021 года продажи в минимальных единицах дозирования (МЕД) сократились на 19,7%. Всего в рамках анализируемого периода в офлайн-канале розничного рынка было реализовано 81,1 млн МЕД ветпрепаратов, сообщили аналитики RNC Pharma.

В значительной степени провальные итоги первых семи месяцев были обеспечены слабой активностью спроса по итогам июля 2022 года. Впрочем, начиная с показателей апреля рынок демонстрирует устойчивый спад по сравнению с прошлогодними показателями. Отчасти это связано с расходованием запасов, которые были сделаны на волне ажиотажа в марте 2022 года, отчасти продиктовано сокращением доходов населения. Влияет на спрос также переход потребителей в онлайн-канал, который продолжает активно развиваться, забирая на себя наиболее активную часть потребителей.

Рублевый объем продаж ветпрепаратов по итогам июля составил 1,8 млрд руб. — это на 13% меньше, чем годом ранее, натуральный объем продаж исчислялся суммой 14,1 млн МЕД (-22% к показателям июля 2021 года). При этом активность потребителей по сравнению с показателями июня 2022 года все-таки выросла. Краткосрочная динамика в рублях составила 7,1%, а натуральные объемы выросли сразу на 34,2%. Здесь сказывались погодные условия, которые в ряде регионов Центральной России можно отнести к числу аномалий, отмечают аналитики.

Из числа топовых компаний, лидирующих с точки зрения денежного объема продаж по итогам января—июля, максимальную динамику продемонстрировала «КРКА» — за год объем продаж компании вырос на 40% (в рублях). Основной вклад в динамику обеспечил противопаразитарный препарат «Селафорт»: его продажи за год удвоились. Наибольшим показателем прироста характеризовался противомикробный препарат для лечения отита «Отоксолан» — он показал рост рублевых продаж в 14,6 раза. Второй результат с точки зрения рублевой динамики демонстрирует «Ливисто групп» (+27% в российской валюте). Здесь достойны упоминания антибиотик «Доксифин» (рост продаж в 2,2 раза), а также нестероидный противовоспалительный препарат «Петкам» (+51%).

Среди компаний за пределами топа достойна упоминания российская компания «Ветфарм». Относительно января—июля 2021 года продажи продукции данного предприятия выросли в 3,2 раза, в основном динамику обеспечил комбинированный препарат для лечения отита у непродуктивных животных «Отибиовет».

Что касается компаний, лидирующих с точки зрения натуральной динамики, то в TOP20 максимальный показатель прироста демонстрировала российская компания «Асконт+». Относительно января—июля 2021 года продажи в минимальных единицах выросли в 2,1 раза. В основном динамику обеспечивал противомикробный и противопротозойный препарат «Метронидозол» — за год его продажи выросли более чем в 6 раз. За пределами топа аналитики отмечают еще одну российскую компанию «Пробиофарм» (рост в 3,8 раза). Розничный портфель у компании пока относительно скромный, динамику обеспечил фактически один продукт — препарат «Зоонорм», представляющий собой бифидобактерии, сорбированные на активированном угле.