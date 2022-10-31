RNC Pharma сообщила о росте ассортимента ветпрепаратов на розничном рынке

Общий объем розничного коммерческого рынка ветеринарных лекарственных препаратов в России (включая онлайн-сегмент) по итогам I—III кварталов 2022 года исчислялся суммой 16,8 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2021 года при проведении расчетов в российской валюте отрицательная, на уровне -3,6%. Не спасает даже активное развитие сферы электронной коммерции, рублевая динамика по онлайн-каналу достигала за период 67%, но этого оказалось мало, чтобы компенсировать сокращение спроса в офлайн-сегменте.

Натуральные объемы продаж ветпрепаратов находились на уровне -20% при проведении расчетов в минимальных единицах дозирования (МЕД). По каналам ситуация аналогична денежному показателю прироста: офлайн сократился на 21%, онлайн вырос на 33%. Общий объем продаж ветпрепаратов составил за период 107,5 млн минимальных единиц. Такие данные приводят аналитики RNC Pharma.

Результаты III квартала 2022 года от общих итогов периода с начала текущего года принципиально не отличались, здесь сохраняется разнонаправленная динамика по каналам продаж, при этом падение спроса в офлайн-звене не компенсируется ростом e-com. Общая динамика по продажам ветпрепаратов составила относительно III квартала 2021 года -12% в рублевом эквиваленте и -24% в отношении натурального объема продаж. Очевидно, на активность потребителей воздействует сразу несколько факторов, начиная от ажиотажного спроса начала 2022 года, заканчивая нетипичными климатическими условиями минувшего лета и общего падения доходов населения.

Несмотря на коррекцию спроса, качественное развитие рынка поступательно продолжалось, в том числе развивалась ассортиментная составляющая. Так, общее количество торговых марок, представленных на розничном рынке в январе—сентябре 2022 года, достигало 1255 штук (на 32 наименования больше, чем годом ранее). Номенклатура в разрезе по торговым наименованиям с формами выпуска выросла еще больше, здесь в рамках анализируемого периода аналитики фиксируют 3425 позиций — на 79 больше, чем в периоде сравнения.

Абсолютный максимум с точки зрения рублевой динамики по итогам января—сентября 2022 года продемонстрировал инсектоакарицидный препарат «Рацидол» от белорусской компании «Рубикон». За год продажи выросли в 317 раз. Второй результат также демонстрирует продукт белорусского производства, речь идет об антидоте и гепатопротекторе «Аверон» («Белэкотехника»), он может применяться как для СХЖ так и для МДЖ (рост в 155 раз). Впрочем, оба продукта находятся далеко за пределами топа, в числе препаратов из числа первой сотни отметим противомикробный препарат для домашних животных «Отоксолан» («КРКА»), за год продажи препарата выросли в 4,7 раза (в рублях).

В отношении натуральной динамики абсолютный максимум был зафиксирован по седативному препарату для МДЖ и СХЖ «Миоксил» от российской компании «Новая Группа», за год его продажи выросли в 763 раза (в МЕД). Второй результат принадлежал антибактериальному препарату для СХЖ «Колифлокс-Фарм» от кипрской компании «Алповет», здесь рост продаж преодолел планку в 65,4 раза. В числе топовых продуктов не было равных «Метронидазолу» российской «Асконт+», продажи препарата относительно января—сентября 2021 года выросли в 4,8 раза.

Объем розничного коммерческого рынка ветпрепаратов в России (включая онлайн-сегмент) в денежном (рубли в ценах конечного потребления, включая НДС) и натуральном (МЕД) выражении за 2019—2021 годы и I—III кварталы 2022 года