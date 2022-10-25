RNC Pharma сообщила о росте на 25% поставок фармсубстанций в Россию

За период с января по сентябрь 2022 года в Россию было ввезено активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на сумму 149,7 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Прирост относительно аналогичного периода прошлого года при проведении расчетов в российской валюте зафиксирован на уровне 3,1%. Это один из абсолютных минимумов за последние 12 лет, меньшую динамику отрасль показывала только в 2016 году, тогда показатель составлял 1,3%. Натуральные объемы при этом не просто растут — здесь зафиксирован абсолютный рекорд, отгрузки фармсубстанций выросли на 25%. Всего за первые девять месяцев текущего года в страну поставили порядка 15 тыс. тонн фармацевтического сырья, сообщили аналитики RNC Pharma.

Разница в динамике стоимостного и натурального показателей объяснялась дефляцией на рынке фармсырья. Так, индекс цен в анализируемом периоде, рассчитанный по формуле Ласпейреса, относительно января—сентября 2021 года составил -2,1%. Цены на АФИ сокращаются уже несколько месяцев подряд на фоне ревальвации рубля. В частности, в сентябре 2022 года индекс цен составил -11,4%. В сентябре 2022 года долгосрочную динамику объемов поставок фармацевтических субстанций нельзя назвать рекордной даже на фоне показателей текущего года, рублевый объем отгрузок сократился на 13%. Всего было отгружено АФИ на 15,4 млрд руб. Показатель прироста в отношении натурального объема тоже смог взять относительно невысокую планку, здесь аналитики фиксируют 22% при проведении расчетов в тоннах. В текущем году были примеры гораздо более активных поставок. К примеру, в январе 2022 года отгрузки выросли на 83%, а в августе 2022 года прирост достигал 73%.

Ассортимент отгружаемых в Россию наименований фармсырья по итогам января—сентября 2022 года составлял 661 МНН, это на 30 позиций больше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года. Из числа наименований, поставки которых в текущем году были приостановлены, максимальные денежные объемы приходились ранее на фосампренавир (поставлялся в интересах «ПСК Фарма») и алтеплазу («Берингер Ингельхайм»). В натуральном выражении лидировали хлоргексидин (ввозился в интересах трех компаний, максимальные объемы приходились на «Тульскую ФФ») и натрия лактат («Фармвилар»).

Максимальную рублевую динамику поставок по итогам января—сентября 2022 года продемонстрировал ривароксабан, поставки данной позиции выросли за год в 6,8 тыс. раз. Отгрузки данного МНН начались еще в 2019 году, но речь шла о поставках граммовых количеств, которые едва ли могли использоваться в производственных целях. В рамках анализируемого периода речь идет о вполне промышленных объемах, поставки осуществлялись из Китая и Индии, при этом покупателями выступали сразу четыре компании, основной объем был выкуплен «Березовским фармацевтическим заводом».

В натуральном выражении максимальный прирост поставок был зафиксирован у МНН ксилометазолин (рост в 597 раз), но тут речь шла о низкой базе 2021 года. Данная позиция практически не ввозилась в Россию в прошлом году. Объем существенно опережает поставки и предыдущих лет, хотя в 2010 и 2015 годах поставки были даже больше. Сейчас отгрузки велись в интересах шести разных компаний, основной объем был выкуплен компанией «Фармстандарт».

Динамика объемов поставок фармакопейных и технических АФИ в Россию (кроме отгрузок из стран ЕАЭС) за 2017—2021 гг. и I—III кварталы 2022 года, цены выпуска в свободное обращение (включая таможенную очистку и НДС)