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RNC Pharma сообщила...

RNC Pharma сообщила о росте онлайн-продаж небулайзеров в 2023 году

02.02.2024
16:18
Артем Косенок
В аналитической компании RNC Pharma сообщили о том, что онлайн-канал отбирает покупателей небулайзеров у представителей офлайн-торговли. Такая тенденция наблюдается во всех федеральных округах, кроме Дальнего Востока. Общий объем розничных продаж небулайзеров в России в 2023 году достиг 4,9 млрд руб.
Фото: Freepik

Общий объем розничных продаж небулайзеров в России в 2023 году достиг 4,9 млрд руб. (в розничных ценах, с учетом НДС). При этом денежный объем продемонстрировал относительно 2022 года очень скромную динамику на уровне 0,5% в российской валюте. Такие данные приводят в аналитической компании RNC Pharma.

Несмотря на стагнацию рублевых продаж, показатель прироста в натуральных единицах достигал внушительных 9,6%. В прошлом году рынок развивался исключительно за счет активности представителей формата электронной коммерции, который обеспечил денежную динамику на уровне 40,4%. При этом натуральные объемы здесь выросли вообще на 67,6%. Офлайн в 2023 году потерял 10,3% от общего рублевого объема рынка и порядка 9,5% натуральных продаж портативных ингаляторов.

Маркетплейсы оказывают серьезное давление на рынок во всех федеральных округах, кроме Дальнего Востока. Здесь в 2023 году было продано порядка 87,3 тыс. приборов, что на 0,4% больше, чем в 2022 году. Рублевый объем регионального рынка тоже увеличился (+1,8%). И, судя по всему, это временная ситуация, связанная с общим развитием онлайн-инфраструктуры в регионе, которая будет меняться. Хуже всех дела в офлайн-канале шли в Южном федеральном округе. Здесь денежный объем продаж упал на 16,1%, натуральная динамика сопоставимая: -16,3%. Лучше всего чувствовали себя продавцы в Сибирском федеральном округе, тут денежный объем сократился на 7,2%, а натуральные продажи потеряли за год порядка 5%.

Ассортимент и ценовая политика тоже имели выраженные географические различия. Так, самые дорогие приборы реализуются на Дальнем Востоке, тут за один прибор потребители отдавали порядка 3,16 тыс. руб. (в розничных ценах, с учетом НДС). Второе место у Центрального федерального округа (2,98 тыс. руб.), а замыкает тройку Северный Кавказ (2,92 тыс. руб.). Самые дешевые приборы продаются в Южном федеральном округе, здесь за один ингалятор отдавали в среднем 2,66 тыс. руб. Самые дешевые приборы реализуются в e-com, средний ценник на них не превышал 1,96 тыс. руб. Тут так же, как в отношении тонометров, массово продается небрендированная продукция, в 2023 году каждый второй реализованный на маркетплейсах прибор был ноунеймом. Причем еще в 2022 году на них приходилось не более 29%.

На российском рынке в целом (включая онлайн-канал) реализуются в основном небулайзеры компрессорного типа, на них в 2023 году приходилось 89% от денежного и порядка 86% от натурального объема продаж. При этом в прошлом году их доля стремительно сокращалась, поскольку данный тип приборов активно вытесняется ультразвуковыми (в том числе МЭШ-небулайзерами). Последние занимали порядка 10% от денежного и 15% натурального объема. Существуют также паровые ингаляторы, в частности, классические «Ромашка-2» и «Ромашка-3». Однако продажи таких приборов падают, подчеркивают аналитики.

Абсолютными лидерами среди компрессорных небулайзеров в 2023 году выступали японская Omron и швейцарская B. Well. Первая лидирует с точки зрения денежного, вторая — в отношении натурального объема продаж, правда, динамику обе компании демонстрируют отрицательную: -17% и -4% в рублях соответственно. Третью и четвертую строчку заняли A&D и Little Doctor. Продажи ингаляторов этих компаний, наоборот, показывают внушительный прирост продаж на 14% и 16%. Японский производитель в основном рос за счет модели CN-123, сингапурская компания наращивала продажи модели LD-220C.

В группе ультразвуковых ингаляторов лидируют ноунеймы, за ними абсолютное первое место с кратным отрывом от ближайших конкурентов. Второе и третье места занимают «Гленмарк Импэкс» и Xiaomi Technology, обе демонстрируют заметный рост продаж на 43% и 57% соответственно. Основной вклад обеспечили модели «Небзмарт MBPN002» и NB8.

Объем и динамика региональных продаж небулайзеров по федеральным округам на розничном рынке России по итогам 2023 года в розничных ценах, включая НДС

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