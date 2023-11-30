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RNC Pharma сообщила...

RNC Pharma сообщила о росте производства лекарств в октябре

30.11.2023
13:40
Артем Косенок
В компании RNC Pharma сообщили о росте в октябре производства лекарственных препаратов в рублевом и натуральном выражениях — на 16,2 и 6,7% соответственно. С начала года натуральный объем выпущенной продукции снизился на 3,3%.
Фото: usertrmk/Freepik

С января по октябрь 2023 года в России было выпущено готовых лекарственных препаратов на 582,3 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Это на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Натуральный объем выпущенной продукции достиг 3,34 млрд упак., что на 3,3% меньше, чем в январе — октябре 2022 года. Долгосрочная динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД) при этом «выходит в ноль»: общий объем производства практически тот же, что и годом ранее. Это происходит из-за изменения показателя дробности потребительских упаковок, отмечают в аналитической компании RNC Pharma. Всего за первые десять месяцев текущего года локализованные в России фармпроизводители отгрузили 65,6 млрд МЕД готовых ЛП.

По итогам октября 2023 года рублевый объем отгрузок со складов российских производителей составил 62,7 млрд руб., динамика достигла 16,2% при проведении расчетов в российской валюте. Причем если денежный показатель фиксируется в зоне положительных значений уже шестой месяц подряд, то натуральная динамика выходит в плюс всего четвертый раз за год. В упаковках прирост относительно октября 2022 года составил 6,7% — это пока рекордная за последние десять месяцев величина, динамика в минимальных единицах зафиксирована на уровне 10,7%. Всего в октябре было отгружено порядка 381,4 млн упаковок, что эквивалентно 7,3 млрд МЕД.

Несмотря на скромную динамику, важным достижением 2022—2023 годов стало существенное расширение ассортимента российских фармкомпаний. Так, в январе — октябре 2023 года общее количество отгружаемых МНН достигло 1443 штук (на 48 больше, чем годом ранее). Торговых наименований производилось 2845 штук (+148 штук), а число SKU составило 9842 (+588 штук). Общий объем отгрузок новых продуктов, поставки которых не фиксировались в январе — октябре 2022 года, составил в анализируемом периоде порядка 17,9 млн упаковок, или порядка 0,5% от суммарного объема выпущенных в анализируемом периоде препаратов. В целом сумма относительно небольшая, отраслевую динамику она не обеспечивала, отмечают аналитики.

Из числа новинок максимальные объемы в анализируемом периоде демонстрируют две торговых марки компании «Штада»: «Эдарби» и «Левосин», а также препарат «Синусэфрин» от ООО «Тульская фармацевтическая фабрика». Что касается «Эдарби», то его упаковка была локализована осенью 2022 года на мощностях предприятия «Хемофарм» в Обнинске. «Левосин» на протяжении 2021—2022 годов не выпускался, хотя это один из старейших продуктов в портфеле компании. Наконец, «Синусэфрин» стал первым отечественным аналогом препарата «Полидекса» (компания «Рекордатти»), продукт появился на рынке в конце 2022 года, а по итогам первых 10 месяцев 2023 года уже смог отвоевать порядка 25% от объема конкурентной ниши.

Из числа МНН с максимальной натуральной динамикой относительно января — октября 2022 года отметим следующие позиции. Варденафил продемонстрировал рост отгрузок в 37,9 раза (в упаковках), динамику полностью обеспечили поставки компании «Канонфарма продакшн». Компания начала выпускать препарат еще в сентябре 2022 года, речь идет о первом и пока единственном в России дженерике препарата для лечения эректильной дисфункции «Левитра» от компании «Байер». На рынке зарегистрированы и другие аналоги данного продукта, но в обращение они пока не поступали.

Практически аналогичную динамику, на уровне 37,8%, обеспечил противотуберкулезный препарат рифабутин. Здесь динамику обеспечили компании «Фармасинтез» и «Фармконцепт». Причем в отличие от варденафила речь идет не о каком-то новом препарате, просто в 2022 году препарат в нашей стране практически не выпускался. Третий результат принадлежит препаратам на основе ампициллина (рост в 28,6 раза), последние годы незащищенный ингибиторами β-лактамаз вариант препарата стремительно терял продажи, даже пандемия COVID-19 не могла переломить данную тенденцию, но в текущем году спрос на ампициллин вернулся. Основной объем был произведен АО «Усолье-Сибирский ХФЗ».

Объем производства ЛП в России (включая выпуск ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за январь 2022 г. – октябрь 2023 г. в натуральном (упаковки) и денежном (RUB, включая НДС) выражениях

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