RNC Pharma сообщила о росте розничного рынка ветпрепаратов в натуральном и денежном выражении

Суммарный объем розничного рынка ветпрепаратов за период с января по ноябрь 2023 года составил 32,7 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2022 года при проведении расчетов в российской валюте зафиксирована на уровне 23%. Натуральный объем продаж за период достиг 210 млн минимальных единиц дозирования (МЕД), а показатель прироста в натуральных величинах превысил 11,5%. Динамика рынка, несмотря на заметный рост натуральных продаж, в значительной степени носит инфляционный характер, индекс цен Ласпейреса относительно января—ноября 2022 года составляет порядка 26%.

Основным драйвером развития рынка в текущем году выступает онлайн-канал, здесь фиксировались кратные показатели роста как в денежном (в 2,3 раза), так и в натуральном выражении (в 2,5 раза). При этом офлайн-канал такими темпами похвастаться не может, здесь показатель прироста относительно января—ноября 2022 года составил 13,2%, притом что динамика в МЕД не превышала 2,9%. В итоге общая доля канала e-com в текущем году выросла до 16% в денежном выражении (год назад составляла 8,7%), и до 13,3% в натуральных величинах (была 6%). При этом онлайн предпочитает работать с наиболее маржинальной продукцией, средняя цена в расчете на одну реализованную минимальную единицу здесь по итогам первых одиннадцати месяцев 2023 года составляет 187 руб., тогда как офлайн-сегмент довольствуется суммами в 151 руб. Правда, при этом средние цены в канале e-com относительно января—ноября 2022 года сокращались, тогда они составляли 203 руб. за МЕД.

Ассортимент в рамках онлайн-канала сравнительно скромный, по итогам января—ноября 2023 года здесь было реализовано порядка 3 526 SKU ветпрепаратов, это примерно вдвое меньше числа товарных позиций в офлайн-канале. При этом за год число SKU тут выросло на 271 штуку. В анализируемом периоде рубеж продаж в 1 млрд руб. в рамках онлайн-канала смогла преодолеть пока только одна компания — «Зоэтис», при этом относительно января—ноября 2022 года фиксируется кратный прирост (в 2,5 раза в рублях). Практически все продукты компании показали кратную динамику продаж, но общий прирост определяли инсектоакарицид «Симпарика» и противозудный препарат «Апоквел». Рекордсменами же с точки зрения прироста продаж в онлайне стали отечественные компании: «Агробиопром» (в 4,8 раза) — динамику в основном определяли препараты линеек «Бинакар» и «Финпраз», а также «Экопром» (в 4 раза), здесь аналитики отмечают такие бренды, как «Инспектор» и «Рольфклуб 3D».

В офлайне спектр представленных SKU за год, напротив, сократился: в январе—ноябре 2023 года тут продавались 6 747 наименований — на 11 позиций меньше, чем годом ранее. Абсолютным рекордсменом с точки зрения денежной динамики продаж стала чешская «Биокан» (рост в 6,1 раза), в основном благодаря препаратам для вакцинопрофилактики «Биокан» и «Биофел». Второй результат принадлежит словенской «КРКА» (+59%) — здесь аналитики отмечают такие препараты, как антибактериальный препарат «Кладакса» и линейку инсектоакарицидных препаратов «Финприст».