RNC Pharma сообщила о снижении активности российских производителей в I квартале

Суммарный объем производства готовых лекарственных препаратов в России по итогам I квартала 2023 года составил 167,6 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Отгрузки сократились в рублях на 9,8% относительно аналогичного периода 2022 года. Натуральная динамика тоже уходит в минус, показатель прироста относительно января — марта 2022 года в упаковках зафиксирован на уровне -10,3%. Всего с начала года локализованные в нашей стране компании отгрузили 0,98 млрд упаковок готовых лекарственных препаратов. Динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД) тоже отрицательная. Правда, как сообщили в аналитической компании RNC Pharma, здесь объемы упали «всего» на 3,9%: в анализируемом периоде было отгружено порядка 19,1 млрд минимальных единиц.

По словам аналитиков, активность фармкомпаний в текущем году находится на довольно низком уровне начиная уже с января (натуральные объемы сокращаются более чем на 6%). Однако по итогам марта 2023 года спад отгрузок зафиксирован на уровне -16,2% в упаковках. Правда, сравнение ведется с периодом всплеска спроса в результате ажиотажа, который наблюдался на российском рынке после февраля 2022 года. Поэтому показатели базового периода заметно выше нормальных значений, но в текущем году на работе участников рынка объективно сказывается и спад активности потребителей, последовавший за сокращением доходов населения.

Количество поставщиков в январе — марте 2023 года составило 356, это на 15 больше, чем годом ранее. Ассортимент, если проводить расчет по МНН, также заметно вырос: в анализируемом периоде проводились отгрузки 1163 наименований, на 28 позиций больше периода сравнения. Динамика поставок по Rx/OTC-группам различалась, но обе находились в зоне отрицательных значений.

По категории Rx-препаратов общий объем поставок относительно I квартала 2022 года сократился на 6,2% в упаковках, или на 3,9% при проведении расчетов в МЕД. Общее количество МНН, отгруженных в анализируемом периоде, выросло на 26 позиций и составило 808 штук.

В TOP50 наименований, лидирующих с точки зрения натурального объема отгрузок, максимальной динамикой характеризовались поставки кетопрофена (рост в 3,6 раза) и декскетопрофена (в 3,5 раза). Рецептурные препараты кетопрофена в январе — марте 2023 года отгружали 10 производителей, при этом общую динамику обеспечил «Кетонал» от «Новартис», производство препарата локализовано на предприятии компании в Санкт-Петербурге. Отгрузки препаратов декскетопрофена осуществляли семь компаний, основу динамики обеспечил «Биннофарм» с препаратом «Дексонал». Кроме данных продуктов достоин упоминания также осельтамивир. Производство препарата за год выросло в 2,5 раза, отгрузки осуществляли восемь компаний, но основной вклад в динамику обеспечили «Фармасинтез» и «Авексима».

Отгрузки ОТС-препаратов в январе — марте 2023 года сократились на 13,4% в упаковках и на все те же 3,9% в минимальных единицах. Число МНН за год не росло: более того, ассортимент здесь сократился на два наименования, до 404 позиций. В TOP50 лидировали с точки зрения динамики поставок препараты римантадина (рост в 3,3 раза в упаковках) и оксиметазолина (в 2,3 раза). В первом случае отгрузки осуществляли восемь компаний, максимальный вклад в прирост обеспечили «Усолье-Сибирский ХФЗ» и «Татхимфармпрепараты». Препараты оксиметазолина отгружали шесть производителей, тут аналитики отмечают достижения компаний «Ранкоф» и «Микфетин». Продолжался также активный рост поставок препаратов нафазолина (в 2,1 раза), отгрузки в отчетном периоде проводили восемь компаний, но основной вклад в динамику обеспечила «Славянская аптека».

Объем производства ЛП в России (включая выпуск ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за январь 2022 г. – март 2023 г. в натуральном (упаковки) и денежном выражении (RUB, включая НДС)