RNC Pharma сообщила о снижении производства препаратов в первом полугодии

Общий объем производства готовых лекарственных препаратов в России по итогам первого полугодия достигал 342,5 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2022 года был зафиксирована на уровне -2,6% при проведении расчетов в российской валюте. Натуральные показатели тоже уходят в «минус». Здесь относительно января—июня 2022 года фиксируется прирост на уровне -8,2% в упаковках и -3,8% в минимальных единицах дозирования (МЕД). При этом в первой половине 2023 года локализованные компании отгрузили 1,97 млрд упаковок готовых препаратов. Это эквивалентно 39 млрд минимальных единиц, сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

На общий результат в денежном выражении оказали влияние показатели работы отрасли по итогам мая и июня. Причем первый летний месяц продемонстрировал рекордный результат за последние шесть месяцев (+15,5%). Более внушительные показатели последний раз можно было наблюдать только в сентябре 2022 года. Всего по итогам июня 2023 года отечественная фармпромышленность отгрузила готовых лекарственных препаратов на сумму 60,5 млрд руб. Характерно, что натуральные объемы при этом находились в зоне отрицательных значений, относительно июня 2022 года отгрузки в упаковках сократились на 0,3%. Всего было отгружено порядка 332 млн упаковок.

Фактические отгрузки готовых препаратов в первом полугодии 2023 года осуществляли 406 корпораций: за год их количество выросло на 28 штук. Ассортимент также продолжил расширяться. Количество МНН за прошедший год выросло на 58 позиций, до 1350 наименований, а список SKU в ассортименте локализованных в нашей стране компаний вырос по сравнению с первым полугодием 2022 года на 607 позиций, общий ассортимент российского фармпрома в текущем году достиг 8403 товарных позиций.

Общий объем выпуска Rx-препаратов в первом полугодии 2023 года продемонстрировал натуральную динамику в упаковках на уровне -3,6%. Отгрузки осуществляли 339 корпораций-производителей, на 32 больше, чем годом ранее. Абсолютным рекордсменом, если проводить расчеты в упаковках, стала «МБА-Групп»: за год отгрузки компании выросли в 58 раз. Впрочем, в данном случае речь идет об эффекте низкой базы, активность компании в 2022 году была относительно низкой, отмечают аналитики. В текущем году речь шла о выпуске двух наименований лекарственных препаратов. Динамику обеспечил в основном «Ритонавир», производство препарата локализовано на мощностях «ФармВИЛАР» в Калужской области. Второй с точки зрения динамики результат показала компания «Элиус» (в 48 раз). Здесь также велись отгрузки двух наименований, но максимальную динамику обеспечивал «Нозефрин Алерджи», производство препарата локализовано в Санкт-Петербурге на предприятии «Вертекс». Из числа более крупных производителей (в рамках TOP100) наилучший показатель роста показали «Эндокринные технологии» (в 8,3 раза). Здесь уже куда более разнообразный портфель — в текущем году компания отгружала восемь торговых марок. При этом динамику в основном обеспечил анальгетик «Нефопам».

В группе ОТС-препаратов натуральный объем отгрузок за год сократился на 12% (в упаковках). Суммарное число поставщиков тут заметно меньше, чем в группе рецептурных препаратов, в первом полугодии 2023 года поставки демонстрировали 177 корпораций, это на 9 больше, чем годом ранее. Абсолютным рекордсменом с точки зрения динамики стала «Фарманова». Производитель отгружает три наименования безрецептурных препаратов, максимальный объем и основной вклад в динамику обеспечил «Нафтизин». Достойна упоминания также компания «Вёрваг Фарма» (рост в 8 раз), причем динамику обеспечил всего один препарат «Магнерот». Выпуск продукта локализован на предприятии «Пик-Фарма» в Белгородской области.

Объем производства ЛП в России (включая выпуск ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за 2018—2022 гг. и I—II кв. 2023 г. в натуральном (упаковки) и денежном выражении (RUB, включая НДС)