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RNC Pharma сообщила...

RNC Pharma сообщила об объемах производства ЛП по итогам 2023 года

01.02.2024
11:27
Артем Косенок
В 2023 году объем производства лекарственных препаратов превысил 716 млрд руб. Рублевая динамика относительно 2022 года зафиксирована на уровне 7,2%. Натуральный же объем снизился на 2%.
Фото: usertrmk/Freepik

Объем производства готовых лекарственных препаратов в России в 2023 году составил 716,5 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Рублевая динамика относительно 2022 года зафиксирована на уровне 7,2%. Натуральный объем выпущенной за год продукции составил 4,09 млрд упаковок, что на 2% меньше, чем в 2022 году, сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

Учитывая аномальное поведение потребителей и других участников рынка в периоде сравнения, даже этот результат вполне можно признать позитивным, считают аналитики. Тем более что при проведении расчетов в минимальных единицах дозирования (МЕД) динамика вообще выходит в плюс. Здесь относительно 2022 года прирост зафиксирован на уровне 1,2%. Всего по итогам прошлого года локализованные в России фармпроизводители отгрузили более 80,6 млрд МЕД готовых ЛП.

По итогам декабря 2023 года рублевый объем отгрузок ГЛП со складов российских производителей составил 67,1 млрд руб. Долгосрочная динамика, хотя и была на достаточно высоком уровне (+20%), но все же не дотягивала до рекордных показателей ноября 2023 года. Объем производства в упаковках превысил 372,7 млн штук, а показатель прироста относительно декабря 2022 года зафиксирован на уровне 4,4%. Положительные значения данного показателя в прошлом году фиксировались шесть раз подряд, и все они пришлись на второе полугодие. Долгосрочная динамика в МЕД по итогам декабря тоже положительная, на уровне 5%. Суммарный объем выпущенной в декабре прошлого года продукции составил 7,49 млрд МЕД.

Общий ассортимент готовых ЛП, которые производились на территории России в 2023 году, составил 1483 МНН (на 45 больше, чем в 2022 году), число торговых марок за год выросло на 141 позицию, всего в прошлом году на рынок было выпущено 2964 наименования. Суммарное количество SKU за год увеличилось на 591 штуку, в прошлом году в обращение поступило 10 456 товарных позиций. Аналитики отмечают, что развитие ассортимента в прошлом году происходило практически исключительно за счет рецептурных препаратов, суммарное количество SKU в конкурентной группе выросло на 502 наименования. Натуральная динамика выпущенной продукции по Rx-категории тоже была выше. Здесь относительно 2022 года объем отгрузок увеличился на 3% в упаковках, тогда как отгрузки ОТС сократились на 6,2%.

По группе рецептурных препаратов в 2023 году общее число компаний, отгружающих препараты на рынок, составило 380 штук (на 28 больше, чем в 2022 году). И это несмотря на приостановку деятельности отдельных структур, в частности в 2023 году была прекращена упаковка ряда вакцин компании GSK, которая ранее осуществлялась на площадке «СмитКляйн Бичем-Биомед» в подмосковном Петрово-Дальнем. Максимальную натуральную динамику в 2023 году показала «Элпида»: объем отгрузок вырос относительно 2022 года в 15,6 раза, речь идет о поставках одноименного препарата для лечения ВИЧ-инфекции.

Второй результат демонстрирует Ever Pharma, которая в прошлом году кратно нарастила объем выпуска препарата «Церебролизин» в партнерстве с российской компанией «Сотекс». Отметим также компанию «НоваМедика», которая в прошлом году обеспечила рост производства в 6,1 раза, динамику обеспечили противомигренозный препарат «Релонова» и снотворное «Левросо».

По категории безрецептурных препаратов в 2023 году продукцию отгружали 190 корпораций – на четыре больше, чем в 2022 году. При этом потери тоже присутствовали, в частности Johnson & Johnson приостановил выпуск препарата «Мотрин», который был локализован на подмосковном «Акрихине».

Значительной динамикой в группе характеризовалась компания «Артелар», которая обеспечила рост относительно показателей 2022 года в 21,3 раза (в упаковках), в основном благодаря препарату калия и магния «Ридовакан» и венотонизирующему средству «Роклис». Аналитики отмечают также компанию «Фармасинтез» (рост в 15 раз), здесь результат обеспечивали препараты из группы НПВП и анальгетики, в частности: «Нексемезин», «Нуралгон» и «Ибупрофен».

Объем производства готовых ЛП в России (включая выпуск иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за 2018—2023 гг. в натуральном (упаковки) и денежном (RUB, включая НДС) выражении

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