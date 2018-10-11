RNC Pharma: в Россию прекратились поставки кубинских лекарств

Натуральный объем импорта готовых ЛП за 9 месяцев 2018 г. достиг 1,35 млрд упак. или 24,8 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД), при этом годовой прирост по обоим показателям находится в минусе: -8,6% и -6,0% соответственно. А вот натуральная динамика нерасфасованной продукции пока сохраняет положительное значение, хотя и весьма скромное +1,2% (3,2 млрд. МЕД). Общая динамика поставок по ГЛП и in-bulk в минимальных единицах дозирования все-таки отрицательная -5,3%.

Вообще начало осени демонстрирует весьма печальные результаты. В сентябре в Россию было ввезено готовых ЛП на сумму 38,0 млрд руб. (на 16,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), достаточно скромный объем для преддверия «сезона простудных заболеваний». Поставки in-bulk по итогу месяца, напротив, активизировались и составили 9,9 млрд руб., что на 47,3% больше показателей аналогичного периода 2017 г., но у поставок нерасфасованной продукции другая сезонность.

За первые три квартала текущего года в ТОР-20 стран, лидирующих по объему поставок готовых ЛП, наибольшим приростом может похвастаться Ирландия (за год импорт вырос в 1,8 раза), динамику в основном обеспечило иммунодепрессивное средство Солирис («Алексион»), на него приходится практически 30% поставок из этой страны за период. В отношении не расфасованной продукции максимальный прирост в топе отмечен у Финляндии (в 3,3 раза), притом, что из страны в виде in-bulk импортируется всего 2 наименования препарата одного производителя «Орион»: «Метипред» и «Тамоксифен».

Новых направлений поставок в текущем году не появилось, более того, количество стран-поставщиков ЛП заметно сократилось, их стало на 4 меньше. Наибольшие объемы ранее приходились на Кубу, в частности в 2017 г. из этой страны поставлялось два наименования ЛП («Эберпрот-П» и «Эбермин») на общую сумму 261 млн руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки).

Динамика объемов импорта ЛП (включая гомеопатию и препараты морской воды, зарегистрированные в качестве ЛП) в Россию за период январь 2017–сентябрь 2018 гг., цены выпуска в свободное обращение (включая таможенную очистку и НДС), RUB