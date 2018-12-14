RNC Pharma: в октябре отмечен рекордный с начала года объем импорта лекарств в РФ

Поставки продукции in-bulk за тот же период достигли 87,9 млрд руб. Динамика при расчетах в рублях относительно 2017 г. составила всего 1,5% по готовым формам, поставки не расфасованной продукции росли гораздо более динамично, здесь прирост зафиксирован на уровне 12,5%. Суммарный объем ЛП, ввезенных в РФ за 10 месяцев, вырос в рублевом выражении на 3,2%.

Натуральный объем поставок готовых ЛП с января по октябрь текущего года составляет 1,5 млрд упаковок, или 27,9 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД). При этом долгосрочная динамика по обоим показателям уходит в минус: -7,6 и -5,8% соответственно. Импорт in-bulk продукции демонстрирует хоть незначительный, но все же рост на уровне +0,8% (с начала года было ввезено 3,5 млрд МЕД). Общий объем поставок ЛП за период достиг уровня 31,5 млрд МЕД, при этом динамика, естественно, находится в отрицательной зоне: -5,1%.

В октябре 2018 г. объем ввезенных в Россию готовых ЛП продемонстрировал максимальный денежный объем с начала года и составил 50,1 млрд руб., прирост к аналогичному периоду 2017 г. выше средних значений с начала года и составляет 4,4%. А вот поставки не расфасованной продукции в октябре, напротив, показали отрицательную долгосрочную динамику (-16,2%). По итогам месяца ввозимый объем in-bulk составил 6,7 млрд руб.

За первые 10 месяцев в TOP20 корпораций, лидирующих по денежному объему импорта ГЛП, максимальный прирост зафиксирован у компаний MSD («МСД») и Takeda («Такеда»). Поставки первой за год выросли почти на 28%, основной вклад в динамику обеспечивало фолликулостимулирующее средство «Пурегон» (объемы выросли в 89 раз). Денежный объем импорта второй компании увеличился на 25%, здесь аналитики отмечают появление на рынке нового препарата «Аланбриг», средство применяется для лечения рака легкого и в нашей стране пока не зарегистрировано (ввозится для конкретных пациентов по жизненным показаниям).

В отношении in-bulk препаратов максимальный прирост в TOP20 показала компания Merck («Мерк»), импорт относительно периода сравнения вырос в 4,1 раза (в руб.), основную динамику по-прежнему обеспечивает «Конкор» (в 29 раз). Также хорошим приростом может похвастаться корпорация Amgen («Амджен») (в 3,0 раза), здесь аналитики выделяют препарат «Вектибикс» (в 5,6 раза), упаковка последнего осуществляется на мощностях российской компании «Добролек».

Динамика объемов импорта ЛП (включая гомеопатию и препараты морской воды, зарегистрированные в качестве ЛП) в Россию за период январь 2017–сентябрь 2018 гг., цены выпуска в свободное обращение (включая таможенную очистку и НДС), руб.