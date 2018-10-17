Работникам «Эскома» выплатили зарплату за полгода

14:26
5 декабря 2018
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На заводе инфузионных растворов НПК «Эском»  работникам частично погасили долги по зарплате. Как сообщалось ранее, в ходе проверки, проведенной прокуратурой Ставропольского края на заводе, оказалось, что 600 работников еще в мае этого года перестали своевременно получать зарплату.

Общая задолженность превысила 18 млн руб. Генеральному директору предприятия было внесено представление об устранении нарушения закона. 

Виновные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, а руководитель АО – к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145
 УК РФ (полная невыплата заработной платы более двух месяцев), расследование которого продолжается.

Благодаря принятым мерам долги по зарплате в размере 5,7 млн руб. погашены. Прокуратура держит на контроле вопрос 100% выплаты гражданам заработанных ими денег.

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