Работникам «Эскома» выплатили зарплату за полгода

Общая задолженность превысила 18 млн руб. Генеральному директору предприятия было внесено представление об устранении нарушения закона.

Виновные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, а руководитель АО – к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145

УК РФ (полная невыплата заработной платы более двух месяцев), расследование которого продолжается.

Благодаря принятым мерам долги по зарплате в размере 5,7 млн руб. погашены. Прокуратура держит на контроле вопрос 100% выплаты гражданам заработанных ими денег.