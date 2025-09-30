Бизнес
Расходы федерального бюджета на лекарства превысят 580 млрд руб. в 2026 году

30.09.2025
11:05
ЕленаКалиновская
Расходы федерального бюджета на лекарства вырастут на 1,3% и достигнут 580,3 млрд руб. в 2026 году. «ФВ» проанализировал, как распределят деньги на различные статьи программы «Развитие здравоохранения» в федеральном бюджете.
Фото: 123rf.com

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов. Бюджетные ассигнования по разделу «Здравоохранение» составят 1,88 трлн руб. На 2025 год в бюджете было заложено 1,86 трлн руб. Основная сумма будет потрачена на финансирование государственной программы «Развитие здравоохранения», в 2026 году она составит 1,52 трлн руб. По итогам текущего года должно быть потрачено 1,55 трлн руб.

В госпрограмме «Развитие здравоохранения» несколько статей расходов предусмотрены на закупку лекарств. Общая сумма таких затрат составит 580,3 млрд руб. в 2026 году (572,6 млрд в 2025 году). Самая крупная статья расходов – обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами – 241,6 млрд руб. (см. табл.). Сюда входят финансирование закупок лекарств по программе высокозатратных нозологий (ВЗН), лекобеспечение людей с ВИЧ, закупки вакцин для Национального календаря профилактических прививок (НКПП). В следующем году на эти программы может быть потрачено 140,4 млрд руб.

Из них на обеспечение взрослых пациентов по программе ВЗН — 69,6 млрд руб., в 2025 году – 66,7 млрд руб., на закупку антивирусных препаратов для пациентов с ВИЧ – 43,8 млрд руб., в 2025 году – 41,9 млрд руб., на закупку вакцин – 26,9 млрд руб., в 2025 году – 28,7 млрд руб.

Финансирование фонда «Круг добра» составит 195,9 млрд руб., в том числе на закупку зарегистрированных лекарств – 121,4 млрд руб. Эта сумма делится на две части: одна идет на лекобеспечение по нозологиям, одобренным попечительским советом фонда, – 100,3 млрд руб., другая на детей из программы ВЗН – 21,1 млрд руб. На незарегистрированные препараты в следующем году будет потрачено 74,5 млрд руб.

Наконец, крупная статья расходов – закупка противоопухолевых лекарств по проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями». Как и в 2025 году, эта сумма составит 140 млрд руб.

Финансирование основных статей расходов программы «Развитие здравоохранения» в федеральном бюджете

Статья расходов

Проект ФЗ «О федеральном бюджете на 2026 год», млрд руб.

Плановый объем, заложенный в трехлетнем бюджете, млрд руб.

ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год», млрд руб.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами»

241,6

222,7

217,8

из них:

Межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

13,95

13,95

13,95

Субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарствами, медизделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (ФЗ-178)

74,3

64,3

61,8

Закупка препаратов по программе ВЗН, ВИЧ, вакцинопрофилактике

140,3

140,4

138

Финансирование фонда «Круг добра»

195,9

231,8

202,7

из них:

Закупка зарегистрированных лекарств

121,4

121,3

112,1

Закупка незарегистрированных лекарств

74,5

110,5

90,6

Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

11,3

11,3

11,6

из них:

Обеспечение профилактики развития ССЗ и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

11,3

11,3

11,3

Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

144,5

145

149,1

из них:

Оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

140

140

140

Федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом»

8,4

9,5

9,5

из них:

Обеспечение детей с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от 2-х до 17-ти лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы

5,4

5,6

5,4

Обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы

2,4

3,3

3,4

Федеральный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»

4,5

4,5

4,5

из них:

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С»

4,5

4,5

4,5

Федеральный проект «Развитие производства лекарственных средств и медицинских изделий»

0,85

0,9

0,9

Федеральный проект «Технологии разработки медицинских изделий, лекарственных средств и платформ нового поколения»

0,9

-

0,2

Федеральный проект «Биомедицинские и когнитивные технологии будущего»

0,7

-

-

Федеральный проект «Регенеративная биомедицина, технологии превентивной медицины, обеспечивающие активное и здоровое долголетие»

0,3
Источник: ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», sozd.duma.gov.ru

