Расходы федерального бюджета на лекарства превысят 580 млрд руб. в 2026 году

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов. Бюджетные ассигнования по разделу «Здравоохранение» составят 1,88 трлн руб. На 2025 год в бюджете было заложено 1,86 трлн руб. Основная сумма будет потрачена на финансирование государственной программы «Развитие здравоохранения», в 2026 году она составит 1,52 трлн руб. По итогам текущего года должно быть потрачено 1,55 трлн руб.

В госпрограмме «Развитие здравоохранения» несколько статей расходов предусмотрены на закупку лекарств. Общая сумма таких затрат составит 580,3 млрд руб. в 2026 году (572,6 млрд в 2025 году). Самая крупная статья расходов – обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами – 241,6 млрд руб. (см. табл.). Сюда входят финансирование закупок лекарств по программе высокозатратных нозологий (ВЗН), лекобеспечение людей с ВИЧ, закупки вакцин для Национального календаря профилактических прививок (НКПП). В следующем году на эти программы может быть потрачено 140,4 млрд руб.

Из них на обеспечение взрослых пациентов по программе ВЗН — 69,6 млрд руб., в 2025 году – 66,7 млрд руб., на закупку антивирусных препаратов для пациентов с ВИЧ – 43,8 млрд руб., в 2025 году – 41,9 млрд руб., на закупку вакцин – 26,9 млрд руб., в 2025 году – 28,7 млрд руб.

Финансирование фонда «Круг добра» составит 195,9 млрд руб., в том числе на закупку зарегистрированных лекарств – 121,4 млрд руб. Эта сумма делится на две части: одна идет на лекобеспечение по нозологиям, одобренным попечительским советом фонда, – 100,3 млрд руб., другая на детей из программы ВЗН – 21,1 млрд руб. На незарегистрированные препараты в следующем году будет потрачено 74,5 млрд руб.

Наконец, крупная статья расходов – закупка противоопухолевых лекарств по проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями». Как и в 2025 году, эта сумма составит 140 млрд руб.