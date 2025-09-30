Расходы федерального бюджета на лекарства превысят 580 млрд руб. в 2026 году
Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов. Бюджетные ассигнования по разделу «Здравоохранение» составят 1,88 трлн руб. На 2025 год в бюджете было заложено 1,86 трлн руб. Основная сумма будет потрачена на финансирование государственной программы «Развитие здравоохранения», в 2026 году она составит 1,52 трлн руб. По итогам текущего года должно быть потрачено 1,55 трлн руб.
В госпрограмме «Развитие здравоохранения» несколько статей расходов предусмотрены на закупку лекарств. Общая сумма таких затрат составит 580,3 млрд руб. в 2026 году (572,6 млрд в 2025 году). Самая крупная статья расходов – обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами – 241,6 млрд руб. (см. табл.). Сюда входят финансирование закупок лекарств по программе высокозатратных нозологий (ВЗН), лекобеспечение людей с ВИЧ, закупки вакцин для Национального календаря профилактических прививок (НКПП). В следующем году на эти программы может быть потрачено 140,4 млрд руб.
Из них на обеспечение взрослых пациентов по программе ВЗН — 69,6 млрд руб., в 2025 году – 66,7 млрд руб., на закупку антивирусных препаратов для пациентов с ВИЧ – 43,8 млрд руб., в 2025 году – 41,9 млрд руб., на закупку вакцин – 26,9 млрд руб., в 2025 году – 28,7 млрд руб.
Финансирование фонда «Круг добра» составит 195,9 млрд руб., в том числе на закупку зарегистрированных лекарств – 121,4 млрд руб. Эта сумма делится на две части: одна идет на лекобеспечение по нозологиям, одобренным попечительским советом фонда, – 100,3 млрд руб., другая на детей из программы ВЗН – 21,1 млрд руб. На незарегистрированные препараты в следующем году будет потрачено 74,5 млрд руб.
Наконец, крупная статья расходов – закупка противоопухолевых лекарств по проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями». Как и в 2025 году, эта сумма составит 140 млрд руб.
|
Финансирование основных статей расходов программы «Развитие здравоохранения» в федеральном бюджете
|
Статья расходов
|
Проект ФЗ «О федеральном бюджете на 2026 год», млрд руб.
|
Плановый объем, заложенный в трехлетнем бюджете, млрд руб.
|
ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год», млрд руб.
|
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами»
|
241,6
|
222,7
|
217,8
|
из них:
|
Межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
|
13,95
|
13,95
|
13,95
|
Субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарствами, медизделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (ФЗ-178)
|
74,3
|
64,3
|
61,8
|
Закупка препаратов по программе ВЗН, ВИЧ, вакцинопрофилактике
|
140,3
|
140,4
|
138
|
Финансирование фонда «Круг добра»
|
195,9
|
231,8
|
202,7
|
из них:
|
Закупка зарегистрированных лекарств
|
121,4
|
121,3
|
112,1
|
Закупка незарегистрированных лекарств
|
74,5
|
110,5
|
90,6
|
Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
|
11,3
|
11,3
|
11,6
|
из них:
|
Обеспечение профилактики развития ССЗ и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
|
11,3
|
11,3
|
11,3
|
Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
|
144,5
|
145
|
149,1
|
из них:
|
Оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
|
140
|
140
|
140
|
Федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом»
|
8,4
|
9,5
|
9,5
|
из них:
|
Обеспечение детей с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от 2-х до 17-ти лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы
|
5,4
|
5,6
|
5,4
|
Обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы
|
2,4
|
3,3
|
3,4
|
Федеральный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»
|
4,5
|
4,5
|
4,5
|
из них:
|
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С»
|
4,5
|
4,5
|
4,5
|
Федеральный проект «Развитие производства лекарственных средств и медицинских изделий»
|
0,85
|
0,9
|
0,9
|
Федеральный проект «Технологии разработки медицинских изделий, лекарственных средств и платформ нового поколения»
|
0,9
|
-
|
0,2
|
Федеральный проект «Биомедицинские и когнитивные технологии будущего»
|
0,7
|
-
|
-
|
Федеральный проект «Регенеративная биомедицина, технологии превентивной медицины, обеспечивающие активное и здоровое долголетие»
|
0,3
|Источник: ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», sozd.duma.gov.ru
