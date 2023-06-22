Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРозница
Расходы россиян на...

Расходы россиян на востребованные в аптеках лекарства выросли на 7%

22.06.2023
10:06
Вероника Догузова
По итогам 2022 года объем аптечных продаж лекарств в денежном выражении достиг отметки 1,3 трлн руб., что больше на 10% по сравнению с 2021 годом. Больше всего средств покупатели израсходовали на несколько терапевтических групп, которые всегда держатся в первой десятке по аптечным продажам. На три из них посетители аптек потратили более 175 млрд руб. — это на 7% больше, чем в 2021 году. Во врачебной практике за последний год в изучаемых группах лекарств наблюдается рост назначений препаратов по МНН.
Фото: Ринат Васбеев

Динамика аптечного сегмента

По итогам 2022 года объем аптечных продаж лекарств в денежном выражении достиг отметки 1,3 трлн руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Это больше на 10% по сравнению с 2021 годом. В натуральном выражении рынок вырос по отношению к 2021 году на 1% и составил 5,1 млрд упак.

В 2022 году наибольшим спросом у покупателей в аптеках пользовались группы: ингибиторы АПФ, противопростудные и противокашлевые препараты, препараты для лечения заболеваний носа, противовирусные препараты для системного использования, противовоспалительные и противоревматические препараты и антикоагулянты. Входящие в ТОР6 терапевтических групп лекарства в прошлом году нарастили стоимостную долю, кроме противовирусных препаратов и антикоагулянтов. Антикоагулянты в 2021 году занимали вторую, а противовирусные третью позицию в рейтинге продаж. Сокращение продаж этих препаратов скорее всего произошло из-за снижения заболеваемости коронавирусом в 2022 году.

ТОР6 терапевтических групп по доле продаж в стоимостном выражении в 2022 году

Рейтинг

Терапевтическая группа

Доля продаж, %

2021

2022

1

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)

4,9

5,1

2

Противопростудные и противокашлевые препараты

4,4

4,7

3

Препараты для лечения заболеваний носа

3,9

4,3

4

Противовирусные препараты для системного использования

4,4

4,3

5

Противовоспалительные и противоревматические препараты

3,9

4,2

6

Антикоагулянты

4,6

3,8

Источник: AlphaRM

«ФВ» проанализировал продажи трех популярных групп препаратов по EphMRA второго уровня: C9 — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, М1 — противовоспалительные и противоревматические препараты, В1 — антикоагулянты. Эти группы регулярно входят в ТОР10 аптечных продаж, а также чаще отпускаются из аптек по рецепту, нежели противопростудные противовирусные препараты или средства от насморка.

В общем объеме стоимостных продаж аптечных лекарств эта тройка занимала в 2022 году 13%. Из них 5% приходится на группу ингибиторов АПФ (применяются при заболеваниях сердечно-сосудистой системы). Группа лидирует на протяжении нескольких лет. В 2022 году на лекарства из этой группы посетители аптек потратили более 68 млрд руб., годом ранее — около 60 млрд руб. В натуральном выражении продажи группы, напротив, снизились на 3%. В прошлом году аптеки продали 215 млн упак. ингибиторов АПФ.

На противовоспалительные и противоревматические препараты покупатели в 2022 году потратили 56,1 млрд руб., это на 17% больше, чем годом ранее. Продажи антикоагулянтов снизились относительно 2021 года на 8% — до 51 млрд руб.

grupp1.png (91 KB)

Источник: AlphaRM

Всплески покупательской активности

Динамика продаж анализируемых групп в течение года менялась. Максимум пришелся на март, когда возник ажиотаж в розничном сегменте.

Продажи некоторых лекарств выросли в два раза по сравнению с предыдущим месяцем. К примеру, на ингибиторы АПФ покупатели в феврале 2022 года израсходовали 5 млрд руб., а в марте уже 10 млрд руб. В остальное время года продажи лекарств из популярных групп колебались примерно на одном уровне. В декабре 2022 года наблюдался небольшой рост покупательской активности по отношению к этим группам.

grupp2.png (78 KB)

Источник: AlphaRM

Бренды

Самая многочисленная из анализируемых групп — ингибиторы АПФ. В 2022 году в нее входили более 200 торговых наименований, в основе которых 57 МНН. Противовоспалительные и противоревматические лекарства также широко представлены (219 торговых наименований), но уже с меньшим числом МНН (32). В состав антикоагулянтов входит 31 действующее вещество, которое используется в 97 торговых марках.

grupp3.png (68 KB)

Источник: AlphaRM

В ТОР3 лекарств — ингибиторов АПФ по стоимостному объему в 2022 году входили бренды: «Эдарби» (МНН азилсартана медоксомил), «Лориста» (МНН лозартан) и «Нолипрел» (МНН периндоприла аргинин + индапамид).

В среднем упаковка лекарства данной группы в ушедшем году стоила 317 руб., относительно 2021 года цена выросла на 17%.

В 2022 году противовоспалительные и противоревматические препараты также были популярны у покупателей. Наиболее часто в аптеках приобретали бренды «Нурофен», «Нимесил» и «Найз».

Антикоагулянты особенно были популярны в 2021—2022 годах, когда пандемия коронавируса подстегнула продажи этой группы. Антикоагулянты были включены во временные рекомендации по коронавирусной инфекции. Максимальные показатели по продажам этой группы были зафиксированы в 2021 году (55,7 млрд руб.). В первую тройку антикоагулянтов 2022 года вошли «Эликвис», «Ксарелто» и «Кардиомагнил».

ТОР3 брендов в терапевтических группах в стоимостном выражении в 2022 году

Терапевтическая группа

Бренд

Объем продаж, млн руб.

Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)

Эдарби

6548

Лориста

5347

Нолипрел

5098

Противовоспалительные и противоревматические препараты

Нурофен

8101

Нимесил

6290

Найз

3679

Антикоагулянты

Эликвис

14099

Ксарелто

13927

Кардиомагнил

7077

Источник: AlphaRM

Динамика назначений лекарств

По данным «Мониторинга назначений ЛП» от компании Ipsos Healthcare, в практике амбулаторных врачей наблюдается рост назначений препаратов по международному непатентованному наименованию (МНН). К примеру, в группе нестероидных противовоспалительных препаратов за пять лет доля выросла на восемь процентных пункта — максимально за последний год. В первом квартале 2023 года относительно такого же периода прошлого года рост назначений по МНН в этой группе составил почти шесть процентных пункта (+26%).

Отмечается также изменение соотношения назначений оригинальных и дженериковых препаратов. Доля назначений оригинальных препаратов сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 36%, почти сравнявшись с объемом назначений дженериков — 36,2%.

В группе антагонистов ангиотензина большая часть назначений была по МНН — 49,6%. Прирост к первым трем месяцам 2022 года составил 25%, что может быть связано с большей долей льготных рецептов в данной группе по сравнению с НПВП. Доля льготных назначений в группе сартанов составляет 22%, в то время как в назначениях НПВП — всего 2%.

Помимо этого, в данной группе происходит снижение доли как оригинальных брендов, так и брендов-дженериков. В первом квартале 2023 года на оригинальные препараты приходится 11,6% от всех назначений антагонистов ангиотензина, а на дженерики — 38,9%.

В группе НПВП доля назначений по МНН снижается с ростом тяжести заболевания, при легкой степени тяжести доля назначений по МНН составляет 28,1%, при средней — 27,4%, а при тяжелой — 22,5%. В тяжелых случаях врачи преимущественно назначают бренды-дженерики (42,9%), а при легкой степени тяжести большую долю занимают оригинальные лекарства (36,3%).

В группе антагонистов ангиотензина при тяжелой и средней степени тяжести заболевания доля назначений по действующему веществу составляет более половины всех назначений — 61,1 и 53,9% соответственно. В то время как при легкой степени заболевания рецепты по МНН выписывают в менее половины случаев (44%). Это может быть связано с ростом доли льготных назначений при тяжелых формах заболеваний.

grupp4.png (34 KB)

* АТС-группа M01A — нестероидные противовоспалительные препараты, исключая препараты, стимулирующие процесс регенерации хрящевой ткани.

Источник: Ipsos Healthcare, PrIndex «Мониторинг назначений ЛП»

grupp5.png (36 KB)

** АТС-группа C09C — блокаторы рецепторов ангиотензина II (сартаны).

Источник: Ipsos Healthcare, PrIndex «Мониторинг назначений ЛП»

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.