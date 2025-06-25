Расширение программ лекобеспечения по ССЗ потребует 44 млрд рублей

Минздрав рассчитал потребности в финансировании для расширения федеральных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и льготного лекобеспечения за счет включения в них пациентов с артериальной гипертензией и некоторыми другими видами сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Расчеты представил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев на IV Всероссийском экспертном форуме «Сердечно-сосудистые заболевания и продолжительность жизни», пишет «Медицинский вестник».

Всего на лечение взрослых пациентов с ССЗ трудоспособного возраста, не признанных инвалидами, потребуется более 44 млрд руб. в рамках программы. Башанкаев привел следующие цифры:

для обеспечения 234 тыс. пациентов с резистентной артериальной гипертензией и хронической болезнью почек потребуется 6,8 млрд руб.;

для 572 тыс. пациентов с артериальной гипертонией и хронической сердечной недостаточностью — 22 млрд руб.;

для 440 тыс. пациентов с артериальной гипертонией и фибрилляцией предсердий — еще 13 млрд руб.

«В комплексе это почти 15 тыс. сохраненных жизней ежегодно. Очень важно, что эти расчеты уже поданы Минздравом в Минфин. Минфин готов рассмотреть аргументы и расчеты», — заключил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья.

По словам Башанкаева, внимания требуют и пациенты с гиперхолестеринемией и тяжелыми формами дислипидемий. По оценкам специалистов из НМИЦ кардиологии и Алмазовского центра, расширение льготного лекобеспечения на пациентов с тяжелыми формами дислипидемии потребует дополнительно около 1,7 млрд руб. и обеспечит около 5–6 тыс. спасенных жизней в год.

Ранее «ФВ» по данным AlphaRM подсчитал, что за 12 месяцев, с апреля 2024 по март 2025 года, аптеки продали 613,4 млн упаковок препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний на 206,8 млрд руб. Российским корпорациям удается удерживать свою долю на рынке, несмотря на активный рост продаж оригинальных препаратов западных компаний.