Разработан регламент лицензионного контроля деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов

Росздравнадзор разработал проект Административного регламента по осуществлению лицензионного контроля деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов (БМКП).
Административный регламент определяет:
- сроки и последовательность выполнения административных процедур, административных действий по исполнению государственной функции;
- права и обязанности должностных лиц при осуществлении контроля;
- права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю;
- порядок и формы контроля за исполнением государственной функции.
В Административном регламенте описаны:
- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме;
- формы контроля за исполнением государственной функции.
Общественное обсуждение проекта на сайте regulation.gov.ru продлится до 22 ноября 2018 г.
Напомним: Федеральный закон № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах» Президент России Владимир Путин подписал 23 июня 2016 г.
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