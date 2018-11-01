Разработан регламент лицензионного контроля деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов

16:07
8 ноября 2018

Елена Сидорова

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Росздравнадзор разработал проект Административного регламента по осуществлению лицензионного контроля деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов (БМКП).

Административный регламент определяет:

- сроки и последовательность выполнения административных процедур, административных действий по исполнению государственной функции;

- права и обязанности должностных лиц при осуществлении контроля;

- права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю;

- порядок и формы контроля за исполнением государственной функции.

В Административном регламенте описаны:

- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме;

- формы контроля за исполнением государственной функции.

Общественное обсуждение проекта на сайте regulation.gov.ru  продлится до 22 ноября 2018 г. 

Напомним: Федеральный закон № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах» Президент России Владимир Путин подписал 23 июня 2016 г.

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