Разработана программа подготовки по специальности «Клиническая фармакология»

Минздрав России намерен утвердить типовую дополнительную программу профессиональной переподготовки специалистов с высшим медицинским образованием по специальности «Клиническая фармакология», проект приказа проходит общественное обсуждение до 30 октября.

Форма обучения очная, с возможностью частичного использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Срок освоения программы — 648 академических часов.

После обучения выпускник будет обладать семью ключевыми профессиональными компетенциями:

консультирование врачей и пациентов по выбору и применению лекарств;

контроль безопасности лекарств и борьба с устойчивостью к антибиотикам;

анализ использования и стоимости лекарств;

организация снабжения больницы лекарствами;

работа по профилактике и здоровому образу жизни;

ведение документации и организация работы;

оказание неотложной медицинской помощи.

В случае утверждения приказ вступает в силу с 1 марта 2026 года.