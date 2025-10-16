Разработана программа подготовки по специальности «Клиническая фармакология»
Минздрав России намерен утвердить типовую дополнительную программу профессиональной переподготовки специалистов с высшим медицинским образованием по специальности «Клиническая фармакология», проект приказа проходит общественное обсуждение до 30 октября.
Форма обучения очная, с возможностью частичного использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Срок освоения программы — 648 академических часов.
После обучения выпускник будет обладать семью ключевыми профессиональными компетенциями:
- консультирование врачей и пациентов по выбору и применению лекарств;
- контроль безопасности лекарств и борьба с устойчивостью к антибиотикам;
- анализ использования и стоимости лекарств;
- организация снабжения больницы лекарствами;
- работа по профилактике и здоровому образу жизни;
- ведение документации и организация работы;
- оказание неотложной медицинской помощи.
В случае утверждения приказ вступает в силу с 1 марта 2026 года.
