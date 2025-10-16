Новости
Разработана программа подготовки по специальности «Клиническая фармакология»

16.10.2025
17:13
ДинаКоблова
Минздрав России разработал типовую программу профессиональной подготовки по специальности «Клиническая фармакология». За 648 академических часов нужно будет освоить семь ключевых профессиональных компетенций.
Фото: 123rf.com

Минздрав России намерен утвердить типовую дополнительную программу профессиональной переподготовки специалистов с высшим медицинским образованием по специальности «Клиническая фармакология», проект приказа проходит общественное обсуждение до 30 октября.

Форма обучения очная, с возможностью частичного использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Срок освоения программы — 648 академических часов.

После обучения выпускник будет обладать семью ключевыми профессиональными компетенциями:

  • консультирование врачей и пациентов по выбору и применению лекарств;
  • контроль безопасности лекарств и борьба с устойчивостью к антибиотикам;
  • анализ использования и стоимости лекарств;
  • организация снабжения больницы лекарствами;
  • работа по профилактике и здоровому образу жизни;
  • ведение документации и организация работы;
  • оказание неотложной медицинской помощи.

В случае утверждения приказ вступает в силу с 1 марта 2026 года.

