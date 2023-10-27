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Реестр российской электроники...

Реестр российской электроники предложили интегрировать в реестр промышленной продукции

27.10.2023
10:51
Минпромторг намерен объединить реестр российской радиоэлектронной продукции с аналогичным реестром промышленных товаров. Такая инициатива позволит участникам госзакупок упростить процедуру подтверждения происхождения электронных товаров.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Минпромторг намерен оптимизировать работу по ведению единого реестра радиоэлектронной продукции. Ведомство планирует интегрировать его в реестр российской промышленной продукции. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале regulation.gov.ru.

Если документ утвердят, министерство в течение двух месяцев должно будет перенести данные о товарах, включенных в реестр радиоэлектроники, в реестр промпродукции. Кроме того, планируется скорректировать правила ведения последнего и добавить новый функционал.

В объединенном реестре промтоваров для электроники появятся дополнительные сведения. Речь идет об уровне локализации производства (для телекоммуникационного оборудования), основных технических и функциональных характеристиках радиоэлектронной продукции, перечне иностранных аналогов (при наличии), принадлежности продукции к сфере искусственного интеллекта.

Кроме того, поправки предусматривают исключение из Постановления Правительства РФ № 878 от 10.07.2019 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд…» правил ведения реестра отечественной электроники. В нормы, касающиеся подтверждения происхождения такой продукции, будут добавлены ссылки на реестр российской промышленной продукции.

Объединение позволит устранить необходимость ведения одновременно двух реестров, содержащих, по сути, одинаковые сведения о радиоэлектронной продукции, и унифицировать требования к подтверждению российской промышленной продукции, говорится в пояснительной записке к проекту.

В Минпромторге также считают, что переход в формат «одного реестра» позволит устранить постоянно возникающую путаницу у участников торгов в рамках исполнения требований Закона о госзакупках (Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013) при подтверждении сведений о наличии продукции в реестре. Внутренняя статистика ведомства показала, что ежемесячно к ним поступает порядка 150 запросов о представлении разъяснений по специфике каждого реестра, вопросам включения заявителя в реестры и непосредственно работы с указанными реестрами.

В марте правительство дополнительно ограничило допуск к закупкам для государственных нужд ряда радиоэлектронных медизделий зарубежного производства. В перечень добавили семь новых позиций. Для них также был внедрен трехступенчатый механизм допуска к закупкам таких товаров. В первую очередь будут допускаться радиотовары с российским чипом, далее ― отечественная продукция с иностранными комплектующими и только затем для закупок будут допущены иностранные электронные товары.

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