Regeneron выкупит генетическую компанию 23andMe по цене на 96% ниже изначальной стоимости

Regeneron выкупит за 256 млн долл. обанкротившуюся компанию 23andMe. В 2021 году ее рыночная стоимость оценивалась в 6 млрд долл.

Согласно пресс-релизу, фармацевтическому гиганту будут проданы все активы, за исключением Lemonaid Health. Эта телемедицинская компания, купленная 23andMe три года назад за 400 млн долл., прекратит работу. Regeneron предложила трудоустроить сотрудников остальных приобретаемых подразделений.

23andMe, некогда ведущий разработчик и производитель ДНК-тестов, подал заявление о защите от банкротства в марте 2025 года. Причинами стали как падение потребительского спроса, так и утечка данных 14,1 млн клиентов в 2023 году. Хакерская атака обошлась биотехнологической компании в 30 млн долл., выплаченных пострадавшим в качестве компенсации.

Regeneron обязалась обеспечить конфиденциальность генетической информации свыше 15 млн человек, предоставивших свои биоматериалы 23andMe. Отмечается, что полученная база данных увеличит возможности фармкорпорации в разработке новых лекарств.

Завершение сделки должно состояться в III квартале после разрешения суда, рассматривающего дело о банкротстве.

В 2007 году 23andMe представила первый набор для ДНК-теста, который позволял любому желающему узнать о предрасположенности к тем или иным заболеваниям, особенностях своего организма и родословной. Для анализа нужен был только образец слюны. В 2008 году журнал Time назвал эту разработку «изобретением года».

Стартап учредила в 2006 году Энн Воджицки — бывшая жена сооснователя Google Сергея Брина. В 2007 году 23andMe получила от техкорпорации 3,9 млрд долл. в качестве инвестиций.