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Региональным властям предоставят...

Региональным властям предоставят доступ к системе маркировки

19.08.2022
15:38
Артем Косенок

ЦРПТ сообщил, что предоставит доступ к системе маркировки региональным властям. Это произойдет по завершении соответствующего эксперимента, проходящего в Москве.  

Фото: Екатерина Погонцева

Региональным властям будут передавать данные системы маркировки. Об этом заявил директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский на форуме «Дни ритейла на Балтике» в Калининградской области, передает пресс-служба оператора.

«Мы находимся в пилотном проекте с городом Москва. Сейчас мы согласовываем сведения, которые будет получать Департамент торговли и услуг. Как только пилотный проект будет закончен, мы сможем расширить его на все региональные органы власти», — заявил он.

Властям в субъектах предоставят доступ к данным по запасам различных товарных групп, вплоть до конкретных SKU, по розничным продажам и по мониторингу цен на товары. Помимо этого, в 2022 году ЦРПТ запустил проект по предоставлению сведений производителям и импортерам. Они касаются движения товаров, мест их продаж, средней цены и оборачиваемости.

В мае ЦРПТ предложил расширить для фармбизнеса доступ к объемам данных из системы маркировки. В частности, предоставить производителям и импортерам лекарств доступ к аналитике о состоянии их товаров на рынке, в том числе об адресах точек продаж и средних ценах на медикаменты, выпущенные этим производителем. Аналогичные данные уже доступны производителям из других отраслей, которые работают с маркировкой, отметили тогда в Центре.

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