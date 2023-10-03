Регистрацию медизделий предложили перевести в электронный вид

Минздрав намерен перевести госрегистрацию медицинских изделий по упрощенной процедуре в электронный вид. Документы регистрационного досье будут предоставляться в форме электронных документов или электронных образов документов. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru.

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ № 552 от 01.04.2022. В том числе они позволят упростить заверение документации иностранного производителя, говорится в пояснительной записке к документу. Обеспечение разработки электронного кабинета заявителя будет реализовано ‎в рамках ведомственной программы цифровой трансформации Росздравнадзора на 2024 год.

В документе содержатся обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках госконтроля (надзора), а также обязательные требования, соответствие которых проверяется ‎при госрегистрации медизделия. Также, согласно проекту постановления, реестровая запись и регистрационное удостоверение, которые подтверждают факт госрегистрации медизделия, будут действовать до 1 января 2025 года.

Документ в случае принятия вступит в силу с 1 апреля 2024 года.