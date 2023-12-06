Рейтинг фармкомпаний со значительным снижением продаж в аптеках

За девять месяцев 2023 года аптеки продали 3,7 млрд упак. лекарственных препаратов на сумму 1 трлн руб. Динамика рынка в деньгах составила 5,8%, натуральное потребление выросло на 0,6%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. В этот период на аптечном рынке присутствовали лекарства производства 631 корпорации.

У каких компаний снизились продажи

Больше остальных среди анализируемых корпораций* сократились продажи у компании Novo Nordisk. По отношению к январю—сентябрю 2022 года продажи препаратов датского производителя снизились на 52,9% — с 5,8 млрд руб. до 2,7 млрд руб. Если в прошлом году в указанный период компания занимала 40-ю строчку в рейтинге корпораций, то в текущем году спустилась на 85-е место. Это связано с прекращением поставок в Россию лидирующего в аптечном портфеле компании бренда «Оземпик» (семаглутид), об этом компания заявила в ноябре 2022 года.

Поставки «Оземпика» продолжатся как минимум до декабря 2023 года, сообщали в пресс-службе Росздравнадзора. В 2023 году было выдано два разрешения на ввод препарата в гражданский оборот, последнее — в апреле. По итогам девяти месяцев прошлого года «Оземпик» (раствор для подкожного введения) занимал в розничном портфеле компании долю 31,9% в рублях. В такой же период 2023 года — всего 4%. Теперь первенство среди препаратов компании у другого противодиабетического препарата — «Ребелсаса». Это тот же семаглутид только в таблетированной форме.

Novo Nordisk также уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок «Ребелсаса» с 2024 года, поэтому через год доля компании на розничном рынке может снова уменьшиться. Также у Novo Nordisk значительно сократилась доля продаж раствора для подкожного введения «Саксенда» (лираглутид) — с 28,8% в портфеле компании в январе—сентябре 2022 года до 17,5% за такой же период 2023 года. Лекарство показано для применения у взрослых и подростков с 12 лет для коррекции массы тела при ожирении. В текущем году некоторые отечественные компании зарегистрировали свои дженерики препаратов семаглутид и лираглутид.

Вторая по снижению продаж — российская компания «Фирн М» (-47,7%). Среди препаратов компании доминирует «Гриппферон», он по итогам девяти месяцев занимал в портфеле компании в 2022 году более 87% стоимостных продаж, в такой же период текущего года — 73,7%.

У швейцарской компании Swixx BioPharma, которая поставляет в Россию лекарства ушедших западных фармпроизводителей, также смена лидирующего бренда. Swixx BioPharma распродавала остатки препарата для лечения эректильной дисфункции «Сиалис» (тадалафил), который производитель — Eli Lilly — решил больше не выводить на российский рынок.

В январе—сентябре прошлого года доля препарата была 30,9% продаж в портфеле Swixx BioPharma, в аналогичный период 2023 года всего 7,9%. Долю ушедшего лекарства заняли отечественные дженерики тадалафила. Теперь среди препаратов Swixx BioPharma на первом месте торговая марка «Донормил» (доксиламин) — 28,9% от продаж остальных препаратов. Бренд «Донормил» ранее представляла в России компания BMS, которая также продала российский бизнес Swixx BioPharma. У данного снотворного средства на рынке также присутствуют дженерики других производителей, однако Swixx BioPharma пока лидирует среди них.

Лидирующие бренды в рейтинге также поменялись у компаний «Отисифарм», GSK и Viatris. Сокращение продаж противовирусного средства «Арбидол» на 62,9% способствовало уменьшению доли компании на аптечном рынке с 4 до 3%. «Арбидол» уступил первое место «Пенталгину» (доля в портфеле компании 19,7%). У компании Viatris один из главных препаратов — «Виагра» (силденафил) потерял 68% продаж — его доля в ассортименте компании снизилась с 13,8 до 4,8%.

ТОР10 корпораций* по снижению аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года Корпорация Объем продаж, млрд руб. Снижение продаж, % Лидирующий бренд (наименование/доля в портфеле производителя в стоимостном выражении, %) Рейтинг январь—сентябрь 2022 года январь—сентябрь 2023 года январь—сентябрь 2022 года январь—сентябрь 2023 года 1 Novo Nordisk 5,8 2,7 -52,9 Оземпик (31,9) Ребелсас (45,3) 2 Фирн М 4,6 2,4 -47,7 Гриппферон (87,4) Гриппферон (73,7) 3 Swixx BioPharma 4,4 3,0 -33,0 Сиалис (30,9) Донормил (28,9) 4 Отисифарм 39,8 32,9 -17,3 Арбидол (32,1) Пенталгин (19,7) 5 Sopharma 3,8 3,3 -14,0 Карсил (32) Карсил (34,7) 6 ИНФАМЕД К 5,0 4,3 -12,6 Мирамистин (91,6) Мирамистин (87,2) 7 Organon 8,4 7,4 -12,1 Назонекс (28,3) Назонекс (30) 8 Grindeks 3,5 3,1 -10,5 Милдронат (72) Милдронат (72,5) 9 GSK 7,0 6,4 -8,0 Дуодарт (12,6) Авамис (15,6) 10 Viatris 8,3 7,7 -7,6 Виагра (13,8) Дона (13,7) Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

В первую тройку лекарств, у которых продажи в аптеках упали, вошли противовирусное средство «Арбидол», «Прадакса» для антитромботической терапии и антибиотик «Амоксиклав». Максимальное снижение у «Арбидола» (-62,9%). Все эти препараты применялись для лечения коронавируса в пик пандемии и нарастили долю на рынке, теперь их продажи вернулись к прежнему уровню. Бренд «Амоксиклав» к тому же периодически попадал в список дефицитных лекарств.

ТОР10 брендов* по снижению аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года Бренд Объем продаж, млрд руб. Снижение продаж, % Доля препарата на аптечном рынке в стоимостном выражении, % Рейтинг январь—сентябрь 2022 года январь—сентябрь 2023 года январь—сентябрь 2022 года январь—сентябрь 2023 года 1 Арбидол 12,8 4,7 -62,9 1,3 0,5 2 Прадакса 2,4 1,9 -21,9 0,3 0,2 3 Амоксиклав 2,6 2,2 -16,8 0,3 0,2 4 Ингавирин 6,2 5,2 -16,8 0,6 0,5 5 Мирамистин 4,5 3,8 -16,7 0,5 0,4 6 Тантум 2,5 2,2 -14,0 0,3 0,2 7 Вольтарен 3,1 2,8 -10,2 0,3 0,3 8 Лориста 4,1 3,7 -10,0 0,4 0,4 9 Милдронат 2,5 2,3 -9,9 0,3 0,2 10 Цитрамон п 2,5 2,2 -9,8 0,3 0,2 Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Какие компании выросли

Среди корпораций, которые отличились ростом продаж, в основном производители дженериков. В тройку лидеров по приросту рынка в аптеках вошли компании «ЮжФарм» (рост продаж +89%), «Медисорб» (+54,1%) и Alkaloid (+50,4%). Для компании «ЮжФарм» основным драйвером роста стало сосудосуживающее назальное средство «Морелор ксило» (ксилометазолин) — доля среди препаратов компании составляет 17,3%. Продажи препарата выросли более чем в три раза в деньгах с января—сентября прошлого года.

У компании «Медисорб» большое количество брендированных дженериков, которые стали заметно популярнее за последний год. К примеру, продажи препаратов «Цитрамон п медисорб» и «Аторвастатин медисорб» увеличились в два с лишним раза в рублях.

Хорошие показатели роста также у антибиотика «Панцеф» (цефиксим) производства Alkaloid. В январе—сентябре 2023 года у «Панцефа» рекордная доля в ассортименте компании — 76,3%. По итогам девяти месяцев 2022 года «Панцеф» впервые опередил цефиксим производства Astellas под наименованием «Супракс». В прошлом году сообщалось о дефиците некоторых антибактериальных лекарств, врачи были вынуждены переориентироваться на имеющиеся в аптеках препараты. Скорее всего в этот момент и произошла смена лидирующих брендов среди антибиотиков.

ТОР10 корпораций* по росту аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года Корпорация Объем продаж, млрд руб. Рост продаж, % Лидирующий бренд (наименование/доля в портфеле производителя в стоимостном выражении, %) Рейтинг январь—сентябрь 2022 года январь—сентябрь 2023 года январь—сентябрь 2022 года январь—сентябрь 2023 года 1 ЮжФарм 1,1 2,2 89,0 Морелор ксило (10,2) Морелор ксило (17,3) 2 Медисорб 1,5 2,3 54,1 Цитрамон п медисорб (10,8) Цитрамон п медисорб (18,7) 3 Alkaloid 2,0 2,9 50,4 Панцеф (70,5) Панцеф (76,3) 4 Фармасинтез 1,4 2,1 48,5 Номидес (66,9) Номидес (54,6) 5 Vifor Pharma 1,3 2,0 47,8 Феринжект (50,2) Феринжект (48,8) 6 Bright way Group 3,0 4,4 45,4 Ибупрофен велфарм (11,6) Ибупрофен велфарм (11,4) 7 Пранафарм 2,5 3,6 43,8 Лозартан (18,8) Лозартан (13,6) 8 Эвалар 2,2 3,1 41,8 Гинкоум (18,6) Нефростен (14,6) 9 АВВА 2,0 2,9 41,0 Экофурил (20,4) Экофурил (23,6) 10 Rompharm Company 4,6 6,2 36,4 Дорзопт (28,4%) Дорзопт (21,5%) Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Лидером среди быстрорастущих брендов по итогам девяти месяцев 2023 года выступает «Юперио» (валсартан + сакубитрил) производства Novartis (рост продаж +70,9% в рублях). Применяют препарат для лечения хронической сердечной недостаточности. Лекарство выпускается в Санкт-Петербурге на заводе «Новартис Нева».

Бренд «Форсига» (дапаглифлозин) от AstraZeneca на втором месте по приросту в аптеках (+69%). «Форсига» применяется для лечения диабета 2-го типа, а также для пациентов с сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек. В последние два года в российском Госреестре зарегистрировано девять препаратов с МНН дапаглифлозин отечественного и зарубежного происхождения. Однако на рынок пока не вышел ни один из них, так как препарат защищен патентами компании AstraZeneca. Патентная защита препарата должна была закончиться в 2023 году, но была продлена до 2028 года.

ТОР10 брендов* по росту аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года Бренд Объем продаж, млрд руб. Рост продаж, % Доля препарата на аптечном рынке в стоимостном выражении, % Рейтинг январь—сентябрь 2022 года январь—сентябрь 2023 года январь—сентябрь 2022 года январь—сентябрь 2023 года 1 Юперио 1,2 2,1 70,9 0,1 0,2 2 Форсига 2,1 3,5 69,0 0,2 0,3 3 Панцеф 1,4 2,2 62,7 0,1 0,2 4 Сорбифер дурулес 1,5 2,2 49,1 0,2 0,2 5 Ангидак 1,4 1,9 36,5 0,1 0,2 6 Трипликсам 2,0 2,7 35,0 0,2 0,3 7 Ксефокам 1,5 2,0 34,6 0,2 0,2 8 Нимесулид 1,4 1,9 32,2 0,1 0,2 9 Бисопролол-вертекс 1,4 1,9 31,8 0,1 0,2 10 Редуксин 1,8 2,3 31,6 0,2 0,2 Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

* Выборка: ТОР100 брендов по объему аптечных продаж в стоимостном выражении.