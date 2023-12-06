Рейтинг фармкомпаний со значительным снижением продаж в аптеках
За девять месяцев 2023 года аптеки продали 3,7 млрд упак. лекарственных препаратов на сумму 1 трлн руб. Динамика рынка в деньгах составила 5,8%, натуральное потребление выросло на 0,6%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. В этот период на аптечном рынке присутствовали лекарства производства 631 корпорации.
У каких компаний снизились продажи
Больше остальных среди анализируемых корпораций* сократились продажи у компании Novo Nordisk. По отношению к январю—сентябрю 2022 года продажи препаратов датского производителя снизились на 52,9% — с 5,8 млрд руб. до 2,7 млрд руб. Если в прошлом году в указанный период компания занимала 40-ю строчку в рейтинге корпораций, то в текущем году спустилась на 85-е место. Это связано с прекращением поставок в Россию лидирующего в аптечном портфеле компании бренда «Оземпик» (семаглутид), об этом компания заявила в ноябре 2022 года.
Поставки «Оземпика» продолжатся как минимум до декабря 2023 года, сообщали в пресс-службе Росздравнадзора. В 2023 году было выдано два разрешения на ввод препарата в гражданский оборот, последнее — в апреле. По итогам девяти месяцев прошлого года «Оземпик» (раствор для подкожного введения) занимал в розничном портфеле компании долю 31,9% в рублях. В такой же период 2023 года — всего 4%. Теперь первенство среди препаратов компании у другого противодиабетического препарата — «Ребелсаса». Это тот же семаглутид только в таблетированной форме.
Novo Nordisk также уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок «Ребелсаса» с 2024 года, поэтому через год доля компании на розничном рынке может снова уменьшиться. Также у Novo Nordisk значительно сократилась доля продаж раствора для подкожного введения «Саксенда» (лираглутид) — с 28,8% в портфеле компании в январе—сентябре 2022 года до 17,5% за такой же период 2023 года. Лекарство показано для применения у взрослых и подростков с 12 лет для коррекции массы тела при ожирении. В текущем году некоторые отечественные компании зарегистрировали свои дженерики препаратов семаглутид и лираглутид.
Вторая по снижению продаж — российская компания «Фирн М» (-47,7%). Среди препаратов компании доминирует «Гриппферон», он по итогам девяти месяцев занимал в портфеле компании в 2022 году более 87% стоимостных продаж, в такой же период текущего года — 73,7%.
У швейцарской компании Swixx BioPharma, которая поставляет в Россию лекарства ушедших западных фармпроизводителей, также смена лидирующего бренда. Swixx BioPharma распродавала остатки препарата для лечения эректильной дисфункции «Сиалис» (тадалафил), который производитель — Eli Lilly — решил больше не выводить на российский рынок.
В январе—сентябре прошлого года доля препарата была 30,9% продаж в портфеле Swixx BioPharma, в аналогичный период 2023 года всего 7,9%. Долю ушедшего лекарства заняли отечественные дженерики тадалафила. Теперь среди препаратов Swixx BioPharma на первом месте торговая марка «Донормил» (доксиламин) — 28,9% от продаж остальных препаратов. Бренд «Донормил» ранее представляла в России компания BMS, которая также продала российский бизнес Swixx BioPharma. У данного снотворного средства на рынке также присутствуют дженерики других производителей, однако Swixx BioPharma пока лидирует среди них.
Лидирующие бренды в рейтинге также поменялись у компаний «Отисифарм», GSK и Viatris. Сокращение продаж противовирусного средства «Арбидол» на 62,9% способствовало уменьшению доли компании на аптечном рынке с 4 до 3%. «Арбидол» уступил первое место «Пенталгину» (доля в портфеле компании 19,7%). У компании Viatris один из главных препаратов — «Виагра» (силденафил) потерял 68% продаж — его доля в ассортименте компании снизилась с 13,8 до 4,8%.
|
ТОР10 корпораций* по снижению аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года
|
|
Корпорация
|
Объем продаж, млрд руб.
|
Снижение продаж, %
|
Лидирующий бренд (наименование/доля в портфеле производителя в стоимостном выражении, %)
|
Рейтинг
|
январь—сентябрь 2022 года
|
январь—сентябрь 2023 года
|
январь—сентябрь 2022 года
|
январь—сентябрь 2023 года
|
1
|
Novo Nordisk
|
5,8
|
2,7
|
-52,9
|
Оземпик (31,9)
|
Ребелсас (45,3)
|
2
|
Фирн М
|
4,6
|
2,4
|
-47,7
|
Гриппферон (87,4)
|
Гриппферон (73,7)
|
3
|
Swixx BioPharma
|
4,4
|
3,0
|
-33,0
|
Сиалис (30,9)
|
Донормил (28,9)
|
4
|
Отисифарм
|
39,8
|
32,9
|
-17,3
|
Арбидол (32,1)
|
Пенталгин (19,7)
|
5
|
Sopharma
|
3,8
|
3,3
|
-14,0
|
Карсил (32)
|
Карсил (34,7)
|
6
|
ИНФАМЕД К
|
5,0
|
4,3
|
-12,6
|
Мирамистин (91,6)
|
Мирамистин (87,2)
|
7
|
Organon
|
8,4
|
7,4
|
-12,1
|
Назонекс (28,3)
|
Назонекс (30)
|
8
|
Grindeks
|
3,5
|
3,1
|
-10,5
|
Милдронат (72)
|
Милдронат (72,5)
|
9
|
GSK
|
7,0
|
6,4
|
-8,0
|
Дуодарт (12,6)
|
Авамис (15,6)
|
10
|
Viatris
|
8,3
|
7,7
|
-7,6
|
Виагра (13,8)
|
Дона (13,7)
|
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
В первую тройку лекарств, у которых продажи в аптеках упали, вошли противовирусное средство «Арбидол», «Прадакса» для антитромботической терапии и антибиотик «Амоксиклав». Максимальное снижение у «Арбидола» (-62,9%). Все эти препараты применялись для лечения коронавируса в пик пандемии и нарастили долю на рынке, теперь их продажи вернулись к прежнему уровню. Бренд «Амоксиклав» к тому же периодически попадал в список дефицитных лекарств.
|
ТОР10 брендов* по снижению аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года
|
|
Бренд
|
Объем продаж, млрд руб.
|
Снижение продаж, %
|
Доля препарата на аптечном рынке в стоимостном выражении, %
|
Рейтинг
|
январь—сентябрь 2022 года
|
январь—сентябрь 2023 года
|
январь—сентябрь 2022 года
|
январь—сентябрь 2023 года
|
1
|
Арбидол
|
12,8
|
4,7
|
-62,9
|
1,3
|
0,5
|
2
|
Прадакса
|
2,4
|
1,9
|
-21,9
|
0,3
|
0,2
|
3
|
Амоксиклав
|
2,6
|
2,2
|
-16,8
|
0,3
|
0,2
|
4
|
Ингавирин
|
6,2
|
5,2
|
-16,8
|
0,6
|
0,5
|
5
|
Мирамистин
|
4,5
|
3,8
|
-16,7
|
0,5
|
0,4
|
6
|
Тантум
|
2,5
|
2,2
|
-14,0
|
0,3
|
0,2
|
7
|
Вольтарен
|
3,1
|
2,8
|
-10,2
|
0,3
|
0,3
|
8
|
Лориста
|
4,1
|
3,7
|
-10,0
|
0,4
|
0,4
|
9
|
Милдронат
|
2,5
|
2,3
|
-9,9
|
0,3
|
0,2
|
10
|
Цитрамон п
|
2,5
|
2,2
|
-9,8
|
0,3
|
0,2
|
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
Какие компании выросли
Среди корпораций, которые отличились ростом продаж, в основном производители дженериков. В тройку лидеров по приросту рынка в аптеках вошли компании «ЮжФарм» (рост продаж +89%), «Медисорб» (+54,1%) и Alkaloid (+50,4%). Для компании «ЮжФарм» основным драйвером роста стало сосудосуживающее назальное средство «Морелор ксило» (ксилометазолин) — доля среди препаратов компании составляет 17,3%. Продажи препарата выросли более чем в три раза в деньгах с января—сентября прошлого года.
У компании «Медисорб» большое количество брендированных дженериков, которые стали заметно популярнее за последний год. К примеру, продажи препаратов «Цитрамон п медисорб» и «Аторвастатин медисорб» увеличились в два с лишним раза в рублях.
Хорошие показатели роста также у антибиотика «Панцеф» (цефиксим) производства Alkaloid. В январе—сентябре 2023 года у «Панцефа» рекордная доля в ассортименте компании — 76,3%. По итогам девяти месяцев 2022 года «Панцеф» впервые опередил цефиксим производства Astellas под наименованием «Супракс». В прошлом году сообщалось о дефиците некоторых антибактериальных лекарств, врачи были вынуждены переориентироваться на имеющиеся в аптеках препараты. Скорее всего в этот момент и произошла смена лидирующих брендов среди антибиотиков.
|
ТОР10 корпораций* по росту аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года
|
|
Корпорация
|
Объем продаж, млрд руб.
|
Рост продаж, %
|
Лидирующий бренд (наименование/доля в портфеле производителя в стоимостном выражении, %)
|
Рейтинг
|
январь—сентябрь 2022 года
|
январь—сентябрь 2023 года
|
январь—сентябрь 2022 года
|
январь—сентябрь 2023 года
|
1
|
ЮжФарм
|
1,1
|
2,2
|
89,0
|
Морелор ксило (10,2)
|
Морелор ксило (17,3)
|
2
|
Медисорб
|
1,5
|
2,3
|
54,1
|
Цитрамон п медисорб (10,8)
|
Цитрамон п медисорб (18,7)
|
3
|
Alkaloid
|
2,0
|
2,9
|
50,4
|
Панцеф (70,5)
|
Панцеф (76,3)
|
4
|
Фармасинтез
|
1,4
|
2,1
|
48,5
|
Номидес (66,9)
|
Номидес (54,6)
|
5
|
Vifor Pharma
|
1,3
|
2,0
|
47,8
|
Феринжект (50,2)
|
Феринжект (48,8)
|
6
|
Bright way Group
|
3,0
|
4,4
|
45,4
|
Ибупрофен велфарм (11,6)
|
Ибупрофен велфарм (11,4)
|
7
|
Пранафарм
|
2,5
|
3,6
|
43,8
|
Лозартан (18,8)
|
Лозартан (13,6)
|
8
|
Эвалар
|
2,2
|
3,1
|
41,8
|
Гинкоум (18,6)
|
Нефростен (14,6)
|
9
|
АВВА
|
2,0
|
2,9
|
41,0
|
Экофурил (20,4)
|
Экофурил (23,6)
|
10
|
Rompharm Company
|
4,6
|
6,2
|
36,4
|
Дорзопт (28,4%)
|
Дорзопт (21,5%)
|
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
Лидером среди быстрорастущих брендов по итогам девяти месяцев 2023 года выступает «Юперио» (валсартан + сакубитрил) производства Novartis (рост продаж +70,9% в рублях). Применяют препарат для лечения хронической сердечной недостаточности. Лекарство выпускается в Санкт-Петербурге на заводе «Новартис Нева».
Бренд «Форсига» (дапаглифлозин) от AstraZeneca на втором месте по приросту в аптеках (+69%). «Форсига» применяется для лечения диабета 2-го типа, а также для пациентов с сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек. В последние два года в российском Госреестре зарегистрировано девять препаратов с МНН дапаглифлозин отечественного и зарубежного происхождения. Однако на рынок пока не вышел ни один из них, так как препарат защищен патентами компании AstraZeneca. Патентная защита препарата должна была закончиться в 2023 году, но была продлена до 2028 года.
|
ТОР10 брендов* по росту аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года
|
|
Бренд
|
Объем продаж, млрд руб.
|
Рост продаж, %
|
Доля препарата на аптечном рынке в стоимостном выражении, %
|
Рейтинг
|
январь—сентябрь 2022 года
|
январь—сентябрь 2023 года
|
январь—сентябрь 2022 года
|
январь—сентябрь 2023 года
|
1
|
Юперио
|
1,2
|
2,1
|
70,9
|
0,1
|
0,2
|
2
|
Форсига
|
2,1
|
3,5
|
69,0
|
0,2
|
0,3
|
3
|
Панцеф
|
1,4
|
2,2
|
62,7
|
0,1
|
0,2
|
4
|
Сорбифер дурулес
|
1,5
|
2,2
|
49,1
|
0,2
|
0,2
|
5
|
Ангидак
|
1,4
|
1,9
|
36,5
|
0,1
|
0,2
|
6
|
Трипликсам
|
2,0
|
2,7
|
35,0
|
0,2
|
0,3
|
7
|
Ксефокам
|
1,5
|
2,0
|
34,6
|
0,2
|
0,2
|
8
|
Нимесулид
|
1,4
|
1,9
|
32,2
|
0,1
|
0,2
|
9
|
Бисопролол-вертекс
|
1,4
|
1,9
|
31,8
|
0,1
|
0,2
|
10
|
Редуксин
|
1,8
|
2,3
|
31,6
|
0,2
|
0,2
|
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
* Выборка: ТОР100 брендов по объему аптечных продаж в стоимостном выражении.
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