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Рейтинг фармкомпаний со...

Рейтинг фармкомпаний со значительным снижением продаж в аптеках

06.12.2023
10:28
Вероника Догузова
Доля рынка по объему продаж лекарств в аптеках уменьшилась у 26 компаний, входящих в ТОР100. Первая десятка компаний с максимальным снижением продаж в январе—сентябре 2023 года занимала около 7% объема в рублях, в январе—сентябре прошлого года на них приходилось более 9%. «ФВ» изучил показатели 100 лидирующих компаний, которые занимают почти 90% рынка в стоимостном выражении.
Фото: Freepik

За девять месяцев 2023 года аптеки продали 3,7 млрд упак. лекарственных препаратов на сумму 1 трлн руб. Динамика рынка в деньгах составила 5,8%, натуральное потребление выросло на 0,6%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. В этот период на аптечном рынке присутствовали лекарства производства 631 корпорации.

У каких компаний снизились продажи

Больше остальных среди анализируемых корпораций* сократились продажи у компании Novo Nordisk. По отношению к январю—сентябрю 2022 года продажи препаратов датского производителя снизились на 52,9% — с 5,8 млрд руб. до 2,7 млрд руб. Если в прошлом году в указанный период компания занимала 40-ю строчку в рейтинге корпораций, то в текущем году спустилась на 85-е место. Это связано с прекращением поставок в Россию лидирующего в аптечном портфеле компании бренда «Оземпик» (семаглутид), об этом компания заявила в ноябре 2022 года.

Поставки «Оземпика» продолжатся как минимум до декабря 2023 года, сообщали в пресс-службе Росздравнадзора. В 2023 году было выдано два разрешения на ввод препарата в гражданский оборот, последнее — в апреле. По итогам девяти месяцев прошлого года «Оземпик» (раствор для подкожного введения) занимал в розничном портфеле компании долю 31,9% в рублях. В такой же период 2023 года — всего 4%. Теперь первенство среди препаратов компании у другого противодиабетического препарата — «Ребелсаса». Это тот же семаглутид только в таблетированной форме.

Novo Nordisk также уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок «Ребелсаса» с 2024 года, поэтому через год доля компании на розничном рынке может снова уменьшиться. Также у Novo Nordisk значительно сократилась доля продаж раствора для подкожного введения «Саксенда» (лираглутид) — с 28,8% в портфеле компании в январе—сентябре 2022 года до 17,5% за такой же период 2023 года. Лекарство показано для применения у взрослых и подростков с 12 лет для коррекции массы тела при ожирении. В текущем году некоторые отечественные компании зарегистрировали свои дженерики препаратов семаглутид и лираглутид.

Вторая по снижению продаж — российская компания «Фирн М» (-47,7%). Среди препаратов компании доминирует «Гриппферон», он по итогам девяти месяцев занимал в портфеле компании в 2022 году более 87% стоимостных продаж, в такой же период текущего года — 73,7%.

У швейцарской компании Swixx BioPharma, которая поставляет в Россию лекарства ушедших западных фармпроизводителей, также смена лидирующего бренда. Swixx BioPharma распродавала остатки препарата для лечения эректильной дисфункции «Сиалис» (тадалафил), который производитель — Eli Lilly — решил больше не выводить на российский рынок.

В январе—сентябре прошлого года доля препарата была 30,9% продаж в портфеле Swixx BioPharma, в аналогичный период 2023 года всего 7,9%. Долю ушедшего лекарства заняли отечественные дженерики тадалафила. Теперь среди препаратов Swixx BioPharma на первом месте торговая марка «Донормил» (доксиламин) — 28,9% от продаж остальных препаратов. Бренд «Донормил» ранее представляла в России компания BMS, которая также продала российский бизнес Swixx BioPharma. У данного снотворного средства на рынке также присутствуют дженерики других производителей, однако Swixx BioPharma пока лидирует среди них.

Лидирующие бренды в рейтинге также поменялись у компаний «Отисифарм», GSK и Viatris. Сокращение продаж противовирусного средства «Арбидол» на 62,9% способствовало уменьшению доли компании на аптечном рынке с 4 до 3%. «Арбидол» уступил первое место «Пенталгину» (доля в портфеле компании 19,7%). У компании Viatris один из главных препаратов — «Виагра» (силденафил) потерял 68% продаж — его доля в ассортименте компании снизилась с 13,8 до 4,8%.

ТОР10 корпораций* по снижению аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года

Корпорация

Объем продаж, млрд руб.

Снижение продаж, %

Лидирующий бренд (наименование/доля в портфеле производителя в стоимостном выражении, %)

Рейтинг

январь—сентябрь 2022 года

январь—сентябрь 2023 года

январь—сентябрь 2022 года

январь—сентябрь 2023 года

1

Novo Nordisk

5,8

2,7

-52,9

Оземпик (31,9)

Ребелсас (45,3)

2

Фирн М

4,6

2,4

-47,7

Гриппферон (87,4)

Гриппферон (73,7)

3

Swixx BioPharma

4,4

3,0

-33,0

Сиалис (30,9)

Донормил (28,9)

4

Отисифарм

39,8

32,9

-17,3

Арбидол (32,1)

Пенталгин (19,7)

5

Sopharma

3,8

3,3

-14,0

Карсил (32)

Карсил (34,7)

6

ИНФАМЕД К

5,0

4,3

-12,6

Мирамистин (91,6)

Мирамистин (87,2)

7

Organon

8,4

7,4

-12,1

Назонекс (28,3)

Назонекс (30)

8

Grindeks

3,5

3,1

-10,5

Милдронат (72)

Милдронат (72,5)

9

GSK

7,0

6,4

-8,0

Дуодарт (12,6)

Авамис (15,6)

10

Viatris

8,3

7,7

-7,6

Виагра (13,8)

Дона (13,7)

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

В первую тройку лекарств, у которых продажи в аптеках упали, вошли противовирусное средство «Арбидол», «Прадакса» для антитромботической терапии и антибиотик «Амоксиклав». Максимальное снижение у «Арбидола» (-62,9%). Все эти препараты применялись для лечения коронавируса в пик пандемии и нарастили долю на рынке, теперь их продажи вернулись к прежнему уровню. Бренд «Амоксиклав» к тому же периодически попадал в список дефицитных лекарств.

ТОР10 брендов* по снижению аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года

Бренд

Объем продаж, млрд руб.

Снижение продаж, %

Доля препарата на аптечном рынке в стоимостном выражении, %

Рейтинг

январь—сентябрь 2022 года

январь—сентябрь 2023 года

январь—сентябрь 2022 года

январь—сентябрь 2023 года

1

Арбидол

12,8

4,7

-62,9

1,3

0,5

2

Прадакса

2,4

1,9

-21,9

0,3

0,2

3

Амоксиклав

2,6

2,2

-16,8

0,3

0,2

4

Ингавирин

6,2

5,2

-16,8

0,6

0,5

5

Мирамистин

4,5

3,8

-16,7

0,5

0,4

6

Тантум

2,5

2,2

-14,0

0,3

0,2

7

Вольтарен

3,1

2,8

-10,2

0,3

0,3

8

Лориста

4,1

3,7

-10,0

0,4

0,4

9

Милдронат

2,5

2,3

-9,9

0,3

0,2

10

Цитрамон п

2,5

2,2

-9,8

0,3

0,2

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Какие компании выросли

Среди корпораций, которые отличились ростом продаж, в основном производители дженериков. В тройку лидеров по приросту рынка в аптеках вошли компании «ЮжФарм» (рост продаж +89%), «Медисорб» (+54,1%) и Alkaloid (+50,4%). Для компании «ЮжФарм» основным драйвером роста стало сосудосуживающее назальное средство «Морелор ксило» (ксилометазолин) — доля среди препаратов компании составляет 17,3%. Продажи препарата выросли более чем в три раза в деньгах с января—сентября прошлого года.

У компании «Медисорб» большое количество брендированных дженериков, которые стали заметно популярнее за последний год. К примеру, продажи препаратов «Цитрамон п медисорб» и «Аторвастатин медисорб» увеличились в два с лишним раза в рублях.

Хорошие показатели роста также у антибиотика «Панцеф» (цефиксим) производства Alkaloid. В январе—сентябре 2023 года у «Панцефа» рекордная доля в ассортименте компании — 76,3%. По итогам девяти месяцев 2022 года «Панцеф» впервые опередил цефиксим производства Astellas под наименованием «Супракс». В прошлом году сообщалось о дефиците некоторых антибактериальных лекарств, врачи были вынуждены переориентироваться на имеющиеся в аптеках препараты. Скорее всего в этот момент и произошла смена лидирующих брендов среди антибиотиков.

ТОР10 корпораций* по росту аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года

Корпорация

Объем продаж, млрд руб.

Рост продаж, %

Лидирующий бренд (наименование/доля в портфеле производителя в стоимостном выражении, %)

Рейтинг

январь—сентябрь 2022 года

январь—сентябрь 2023 года

январь—сентябрь 2022 года

январь—сентябрь 2023 года

1

ЮжФарм

1,1

2,2

89,0

Морелор ксило (10,2)

Морелор ксило (17,3)

2

Медисорб

1,5

2,3

54,1

Цитрамон п медисорб (10,8)

Цитрамон п медисорб (18,7)

3

Alkaloid

2,0

2,9

50,4

Панцеф (70,5)

Панцеф (76,3)

4

Фармасинтез

1,4

2,1

48,5

Номидес (66,9)

Номидес (54,6)

5

Vifor Pharma

1,3

2,0

47,8

Феринжект (50,2)

Феринжект (48,8)

6

Bright way Group

3,0

4,4

45,4

Ибупрофен велфарм (11,6)

Ибупрофен велфарм (11,4)

7

Пранафарм

2,5

3,6

43,8

Лозартан (18,8)

Лозартан (13,6)

8

Эвалар

2,2

3,1

41,8

Гинкоум (18,6)

Нефростен (14,6)

9

АВВА

2,0

2,9

41,0

Экофурил (20,4)

Экофурил (23,6)

10

Rompharm Company

4,6

6,2

36,4

Дорзопт (28,4%)

Дорзопт (21,5%)

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Лидером среди быстрорастущих брендов по итогам девяти месяцев 2023 года выступает «Юперио» (валсартан + сакубитрил) производства Novartis (рост продаж +70,9% в рублях). Применяют препарат для лечения хронической сердечной недостаточности. Лекарство выпускается в Санкт-Петербурге на заводе «Новартис Нева».

Бренд «Форсига» (дапаглифлозин) от AstraZeneca на втором месте по приросту в аптеках (+69%). «Форсига» применяется для лечения диабета 2-го типа, а также для пациентов с сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек. В последние два года в российском Госреестре зарегистрировано девять препаратов с МНН дапаглифлозин отечественного и зарубежного происхождения. Однако на рынок пока не вышел ни один из них, так как препарат защищен патентами компании AstraZeneca. Патентная защита препарата должна была закончиться в 2023 году, но была продлена до 2028 года.

ТОР10 брендов* по росту аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года

Бренд

Объем продаж, млрд руб.

Рост продаж, %

Доля препарата на аптечном рынке в стоимостном выражении, %

Рейтинг

январь—сентябрь 2022 года

январь—сентябрь 2023 года

январь—сентябрь 2022 года

январь—сентябрь 2023 года

1

Юперио

1,2

2,1

70,9

0,1

0,2

2

Форсига

2,1

3,5

69,0

0,2

0,3

3

Панцеф

1,4

2,2

62,7

0,1

0,2

4

Сорбифер дурулес

1,5

2,2

49,1

0,2

0,2

5

Ангидак

1,4

1,9

36,5

0,1

0,2

6

Трипликсам

2,0

2,7

35,0

0,2

0,3

7

Ксефокам

1,5

2,0

34,6

0,2

0,2

8

Нимесулид

1,4

1,9

32,2

0,1

0,2

9

Бисопролол-вертекс

1,4

1,9

31,8

0,1

0,2

10

Редуксин

1,8

2,3

31,6

0,2

0,2

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

* Выборка: ТОР100 брендов по объему аптечных продаж в стоимостном выражении.

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