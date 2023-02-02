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Рейтинг лекарств с...

Рейтинг лекарств с наименьшими запасами у дистрибьюторов

02.02.2023
17:41
Елена Калиновская

Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «ФармXаб» проанализировали продажи лекарств с 2 по 29 января 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней. 

«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.

По сравнению с прошлой публикацией в рейтинге пять новых позиций. Из рейтинга выбыли два препарата компании Bayer — «Ксарелто» и «Клайра» за счет пополнения запасов. По этой же причине список покинули противовирусный «Номидес» и противопростудный «АнвиМакс», у последнего росту расчетного запаса также способствовало снижение продаж. «Пульмикорт» выбыл из рейтинга из-за значительного уменьшения объема продаж.

Рейтинг пополнили лекарство от кашля «Терпинкод», препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний «Брилинта», противопростудный «Терафлю экстра» с увеличенной дозой парацетамола, «Омник» для лечения заболеваний предстательной железы, ноотропный препарат «Церебролизин».

Самые низкие товарные запасы по-прежнему у «Виагры» и обезболивающего препарата «Залдиар», на третьем месте по этому показателю противоэпилептический «Нейронтин».

Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.

TOP20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней

Бренд

МНН

Производитель

Товарный запас, дни

Средние продажи из одной аптеки за мес., упак.

Терпинкод, таблетки

Кодеин+натрия гидрокарбонат+терпингидрат

Отисифарм

1,9

17,85

Натрия хлорид, раствор

Натрия хлорид

Солофарм

9,1

16,14

Нимесил, гранулы

Нимесулид

Menarini

24,4

13,01

Залдиар, таблетки

Парацетамол+трамадол

Stada

0,5

12,48

Терафлю, порошок

Парацетамол+фенилэфрин+фенирамин

GSK

5,6

12,7

Нейронтин, таблетки

Габапентин

Viatris

1

7,72

Актовегин, раствор

Депротеинизированный гемодериват крови телят

Тakeda

8,2

5,22

Терафлю экстра, порошок

Парацетамол+фенилэфрин+фенирамин

GSK

2

4,89

Катэна, капсулы

Габапентин

Belupo

10,2

3,82

Голдлайн плюс, капсулы

Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая

Изварино Фарма

10,5

3,6

Цереюролизин

-

Ever Pharma

21,6

3,01

Редуксин, капсулы

Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая

Промомед

20

2,65

Простамол уно, капсулы

Сереноя ползучая

Menarini

11,8

2,39

Урсосан форте, таблетки

Урсодезоксихолевая кислота

Pro.Med.CS

8,9

1,85

Омник, капсулы

Тамсулозин

Astellas

8,2

1,82

Акатинол мемантин, таблетки

Мемантин

Merz

13

1,65

Виагра, таблетки

Силденафил

Viatris

0,4

1,43

Крестор, таблетки

Розувастатин

AstraZeneca

13,7

1,4

Азилект, таблетки

Разагилин

Teva

3

0,95

Брилинта

Тикагрелол

AstraZeneca

24

0,73

* Информация подготовлена Центром аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».

** Данные по продажам взяты за период 02.01.23—29.01.23, отсортированы по убыванию средних продаж из аптеки.

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