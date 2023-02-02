Рейтинг лекарств с наименьшими запасами у дистрибьюторов
Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «ФармXаб» проанализировали продажи лекарств с 2 по 29 января 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней.
«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.
По сравнению с прошлой публикацией в рейтинге пять новых позиций. Из рейтинга выбыли два препарата компании Bayer — «Ксарелто» и «Клайра» за счет пополнения запасов. По этой же причине список покинули противовирусный «Номидес» и противопростудный «АнвиМакс», у последнего росту расчетного запаса также способствовало снижение продаж. «Пульмикорт» выбыл из рейтинга из-за значительного уменьшения объема продаж.
Рейтинг пополнили лекарство от кашля «Терпинкод», препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний «Брилинта», противопростудный «Терафлю экстра» с увеличенной дозой парацетамола, «Омник» для лечения заболеваний предстательной железы, ноотропный препарат «Церебролизин».
Самые низкие товарные запасы по-прежнему у «Виагры» и обезболивающего препарата «Залдиар», на третьем месте по этому показателю противоэпилептический «Нейронтин».
Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.
|
TOP20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней
|
Бренд
|
МНН
|
Производитель
|
Товарный запас, дни
|
Средние продажи из одной аптеки за мес., упак.
|
Терпинкод, таблетки
|
Кодеин+натрия гидрокарбонат+терпингидрат
|
Отисифарм
|
1,9
|
17,85
|
Натрия хлорид, раствор
|
Натрия хлорид
|
Солофарм
|
9,1
|
16,14
|
Нимесил, гранулы
|
Нимесулид
|
Menarini
|
24,4
|
13,01
|
Залдиар, таблетки
|
Парацетамол+трамадол
|
Stada
|
0,5
|
12,48
|
Терафлю, порошок
|
Парацетамол+фенилэфрин+фенирамин
|
GSK
|
5,6
|
12,7
|
Нейронтин, таблетки
|
Габапентин
|
Viatris
|
1
|
7,72
|
Актовегин, раствор
|
Депротеинизированный гемодериват крови телят
|
Тakeda
|
8,2
|
5,22
|
Терафлю экстра, порошок
|
Парацетамол+фенилэфрин+фенирамин
|
GSK
|
2
|
4,89
|
Катэна, капсулы
|
Габапентин
|
Belupo
|
10,2
|
3,82
|
Голдлайн плюс, капсулы
|
Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая
|
Изварино Фарма
|
10,5
|
3,6
|
Цереюролизин
|
-
|
Ever Pharma
|
21,6
|
3,01
|
Редуксин, капсулы
|
Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая
|
Промомед
|
20
|
2,65
|
Простамол уно, капсулы
|
Сереноя ползучая
|
Menarini
|
11,8
|
2,39
|
Урсосан форте, таблетки
|
Урсодезоксихолевая кислота
|
Pro.Med.CS
|
8,9
|
1,85
|
Омник, капсулы
|
Тамсулозин
|
Astellas
|
8,2
|
1,82
|
Акатинол мемантин, таблетки
|
Мемантин
|
Merz
|
13
|
1,65
|
Виагра, таблетки
|
Силденафил
|
Viatris
|
0,4
|
1,43
|
Крестор, таблетки
|
Розувастатин
|
AstraZeneca
|
13,7
|
1,4
|
Азилект, таблетки
|
Разагилин
|
Teva
|
3
|
0,95
|
Брилинта
|
Тикагрелол
|
AstraZeneca
|
24
|
0,73
|
* Информация подготовлена Центром аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».
** Данные по продажам взяты за период 02.01.23—29.01.23, отсортированы по убыванию средних продаж из аптеки.
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