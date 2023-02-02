Рейтинг лекарств с наименьшими запасами у дистрибьюторов

«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.

По сравнению с прошлой публикацией в рейтинге пять новых позиций. Из рейтинга выбыли два препарата компании Bayer — «Ксарелто» и «Клайра» за счет пополнения запасов. По этой же причине список покинули противовирусный «Номидес» и противопростудный «АнвиМакс», у последнего росту расчетного запаса также способствовало снижение продаж. «Пульмикорт» выбыл из рейтинга из-за значительного уменьшения объема продаж.

Рейтинг пополнили лекарство от кашля «Терпинкод», препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний «Брилинта», противопростудный «Терафлю экстра» с увеличенной дозой парацетамола, «Омник» для лечения заболеваний предстательной железы, ноотропный препарат «Церебролизин».

Самые низкие товарные запасы по-прежнему у «Виагры» и обезболивающего препарата «Залдиар», на третьем месте по этому показателю противоэпилептический «Нейронтин».

Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.