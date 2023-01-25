TOP20 лекарств с ограниченными запасами у поставщиков

«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.

По прошествии недели из рейтинга выбыли «Розувастатин» и «Моксонидин», оба бренда выпускает компания «Авексима», а также «Силденафил» от «Биннофарм Групп». У перечисленных препаратов, отмечают аналитики Matchflow, пополнились запасы.

В списке исследования в период с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года вновь появился «Натрия хлорид» от компании «Солофарм». Запасы препарата были ограниченными в декабре 2022 года.

Впервые в рейтинг попали гепатопротектор «Урсосан форте» чешского производителя и противоэпилептический препарат «Катэна» от хорватской компании Belupo.

Действующее вещество препарата «Катэна» — габапентин. Это второй бренд с таким МНН. В декабре 2022 года в рейтинг попал «Нейронтин» компании Viatris, в течение января 2023 года препарат не выбывает из него.

Лидеры по самым низким товарным запасам не изменились: самый низкий у «Пульмикорта», используемого при заболеваниях легких, «Виагры» и обезболивающего препарата «Залдиар».

Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.