TOP20 лекарств с ограниченными запасами у поставщиков
Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «ФармХаб» проанализировали продажи лекарств с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней. По сравнению с прошлым рейтингом в список попал второй бренд противоэпилептического препарата габапентин.
«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.
По прошествии недели из рейтинга выбыли «Розувастатин» и «Моксонидин», оба бренда выпускает компания «Авексима», а также «Силденафил» от «Биннофарм Групп». У перечисленных препаратов, отмечают аналитики Matchflow, пополнились запасы.
В списке исследования в период с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года вновь появился «Натрия хлорид» от компании «Солофарм». Запасы препарата были ограниченными в декабре 2022 года.
Впервые в рейтинг попали гепатопротектор «Урсосан форте» чешского производителя и противоэпилептический препарат «Катэна» от хорватской компании Belupo.
Действующее вещество препарата «Катэна» — габапентин. Это второй бренд с таким МНН. В декабре 2022 года в рейтинг попал «Нейронтин» компании Viatris, в течение января 2023 года препарат не выбывает из него.
Лидеры по самым низким товарным запасам не изменились: самый низкий у «Пульмикорта», используемого при заболеваниях легких, «Виагры» и обезболивающего препарата «Залдиар».
Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.
|
TOP20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней
|
Бренд
|
МНН
|
Производитель
|
Товарный запас, дни
|
Средние продажи из одной аптеки за мес., упак.
|
Анви-Макс, порошок
|
Парацетамол+аскорбиновая кислота+кальция глюконат+римантадин+рутозид+лоратадин
|
Сотекс
|
13
|
27,35
|
Натрий хлорид, раствор
|
Натрия хлорид
|
Солофарм
|
4,2
|
17,27
|
Терафлю, порошок
|
Парацетамол+фенилэфрин+фенирамин
|
GSK
|
5,7
|
16,72
|
Залдиар, таблетки
|
Парацетамол+трамадол
|
Stada
|
0,4
|
14,23
|
Нимесил, гранулы
|
Нимесулид
|
Menarini
|
19
|
13,96
|
Номидес, капсулы
|
Осельтамивир
|
Примафарм
|
4,7
|
9,28
|
Нейронтин, таблетки
|
Габапентин
|
Viatris
|
1,2
|
7,67
|
Пульмикорт, суспензия для ингаляций
|
Будесонид
|
AstraZeneca
|
0,2
|
7,34
|
Актовегин, раствор
|
Депротеинизированный гемодериват крови телят
|
Тakeda
|
9,2
|
5,13
|
Ксарелто, таблетки
|
Ривароксабан
|
Bayer
|
7,5
|
3,93
|
Катэна, капсулы
|
Габапентин
|
Belupo
|
5,8
|
3,81
|
Голдлайн плюс, капсулы
|
Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая
|
Изварино Фарма
|
11,1
|
3,53
|
Редуксин, капсулы
|
Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая
|
Промомед
|
20,5
|
2,79
|
Простамол уно, капсулы
|
Сереноя ползучая
|
Menarini
|
11,7
|
2,53
|
Клайра, таблетки
|
Диеногест+эстрадиола валерат
|
Bayer
|
7,2
|
2,08
|
Урсосан форте, таблетки
|
Урсодезоксихолевая кислота
|
Pro.Med.CS
|
2,9
|
1,69
|
Акатинол мемантин, таблетки
|
Мемантин
|
Merz
|
13,6
|
1,64
|
Виагра, таблетки
|
Силденафил
|
Viatris
|
0,4
|
1,48
|
Крестор, таблетки
|
Розувастатин
|
AstraZeneca
|
16
|
1,47
|
Азилект, таблетки
|
Разагилин
|
Teva
|
2,7
|
1,27
|
* Информация подготовлена Центром аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».
**Данные по продажам взяты за период 26.12.22—22.01.23, отсортированы по убыванию средних продаж из аптеки.
Нет комментариев
Комментариев: 0