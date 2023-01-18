Рейтинг лекарств с ограниченными запасами у поставщиков
Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «Фармахаб» проанализировали продажи лекарств с 19 декабря 2022 года по 15 января 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней. По сравнению с прошлым периодом из рейтинга выбыли противовирусные лекарства.
«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow продолжает публиковать анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом получается расчетный товарный запас в днях.
Первый рейтинг опубликован в конце декабря, тогда анализировались запасы лекарств по итогам декабря. Более всего были истощены запасы препаратов, используемых для лечения гриппа и ОРВИ. Так, в список попали «Терафлю», «Анви Макс», «Арбидол Максимум», «Трекрезан», «Ингавирин».
По итогам последних четырех недель, то есть с 19 декабря по 15 января, рейтинг покинули «Арбидол Максимум», «Ингавирин» и «Трекрезан». Как отмечают аналитики Matchflow, у брендов повысился запас до 49—106 дней. При этом у «Трекрезана» на 15% снизились продажи.
В новом рейтинге появились сразу два бренда с МНН розувастатин, которые применяются для снижения холестерина. И если у препарата «Крестор» производства AstraZeneca средние продажи на одну аптеку довольно небольшие – 1,38 упаковок в месяц, то востребованность «Розувастатина» компании «Авексима» высокая – 16,59 упаковок в месяц на одну аптеку.
Самый низкий товарный запас у «Пульмикорта», используемого при заболеваниях легких, «Виагры» и обезболивающего препарата «Залдиар».
В прошлый раз самый низкий запас был у «Терафлю» – 0,1 дня, с тех пор запасы выросли до 11,1 дня, что связано и со снижением продаж бренда, и с ростом товарного запаса у дистрибьюторов.
Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.
|
TOP20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней
|
Бренд
|
МНН
|
Производитель
|
Товарный запас, дни
|
Средние продажи из одной аптеки за мес., упак.
|
«Ксарелто», таблетки
|
Ривароксабан
|
Bayer
|
21,2
|
3,86
|
«Нимесил», гранулы
|
Нимесулид
|
Menarini
|
8,9
|
14,44
|
«Редуксин», капсулы
|
Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая
|
«Промомед»
|
22,9
|
2,78
|
«Анви-Макс», порошок
|
Парацетамол+аскорбиновая кислота+кальция глюконат+римантадин+рутозид+лоратадин
|
«Сотекс»
|
10,8
|
31,9
|
«Нейротин», таблетки
|
Габапентин
|
Viatris
|
1,0
|
7,35
|
«Голдлайн плюс», капсулы
|
Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая
|
«Изварино Фарма»
|
8,9
|
2,89
|
«Терафлю», порошок
|
Парацетамол+фенилэфрин+фенирамин
|
GSK
|
11,1
|
22,67
|
«Азилект», таблетки
|
Разагилин
|
Teva
|
2,3
|
1,83
|
«Виагра», таблетки
|
Силденафил
|
Viatris
|
0,4
|
1,43
|
«Акатинол мемантин», таблетки
|
Мемантин
|
Merz
|
13,9
|
1,55
|
«Розувастатин», таблетки
|
Розувастатин
|
«Авексима»
|
27,8
|
16,59
|
«Моксонидин», таблетки
|
Моксонидин
|
«Авексима»
|
24,7
|
27,72
|
«Силденафил», таблетки
|
Силденафил
|
«Биннофарм»
|
21,6
|
15,02
|
«Пульмикорт», суспензия для ингаляций
|
Будесонид
|
AstraZeneca
|
0,3
|
7,05
|
«Залдиар», таблетки
|
Парацетамол+трамадол
|
Stada
|
0,4
|
12,78
|
«Номидес», капсулы
|
Осельтамивир
|
«Примафарм»
|
1,2
|
7,95
|
«Актовегин», раствор
|
Депротеинизированный гемодериват крови телят
|
Тakeda
|
5,5
|
4,85
|
«Крестор», таблетки
|
Розувастатин
|
AstraZeneca
|
26,7
|
1,38
|
«Простамол уно», капсулы
|
Сереноя ползучая
|
Menarini
|
2,6
|
2,61
|
«Клайра», таблетки
|
Диеногест+эстрадиола валерат
|
Bayer
|
10,8
|
2,1
|
* Информация подготовлена Центром аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».
**Данные по продажам взяты за период 19.12.22—15.01.23, отсортированы по убыванию объема продаж.
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