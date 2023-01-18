Рейтинг лекарств с ограниченными запасами у поставщиков

«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow продолжает публиковать анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом получается расчетный товарный запас в днях.

Первый рейтинг опубликован в конце декабря, тогда анализировались запасы лекарств по итогам декабря. Более всего были истощены запасы препаратов, используемых для лечения гриппа и ОРВИ. Так, в список попали «Терафлю», «Анви Макс», «Арбидол Максимум», «Трекрезан», «Ингавирин».

По итогам последних четырех недель, то есть с 19 декабря по 15 января, рейтинг покинули «Арбидол Максимум», «Ингавирин» и «Трекрезан». Как отмечают аналитики Matchflow, у брендов повысился запас до 49—106 дней. При этом у «Трекрезана» на 15% снизились продажи.

В новом рейтинге появились сразу два бренда с МНН розувастатин, которые применяются для снижения холестерина. И если у препарата «Крестор» производства AstraZeneca средние продажи на одну аптеку довольно небольшие – 1,38 упаковок в месяц, то востребованность «Розувастатина» компании «Авексима» высокая – 16,59 упаковок в месяц на одну аптеку.

Самый низкий товарный запас у «Пульмикорта», используемого при заболеваниях легких, «Виагры» и обезболивающего препарата «Залдиар».

В прошлый раз самый низкий запас был у «Терафлю» ­– 0,1 дня, с тех пор запасы выросли до 11,1 дня, что связано и со снижением продаж бренда, и с ростом товарного запаса у дистрибьюторов.

Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.