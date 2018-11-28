Рейтинги розничного коммерческого рынка, I-III кв. 2018 г.

С долей рынка 4,53% лидирующей корпорацией с января по сентябрь 2018 года стала «Байер». За ней следует «Санофи» (доля 4,33%). «Тева» и «Новартис» сохранили свои позиции в рейтинге. С приростом +20% на две строчки поднялся «Отисифарм», оставив за собой иностранные корпорации «Такеда» и «Сервье» (табл. 1).

ТОП-15 брендов лекарственных препаратов на розничном коммерческом рынке, YTD’9 2018

По результатам трех кварталов лидером аптечных продаж в денежном выражении стал бренд «Нурофен» производства «Рекитт Бенкизер». На второй строчке оказался венотонизирующий препарат от «Сервье» – «Детралекс». На третью сточку рейтинга опустился «Кардиомагнил».

Наибольший прирост (+51%) по отношению к аналогичному периоду прошлого года продемонстрировал «Ксарелто» от компании «Байер» (табл. 2).

ТОП-15 брендов лекарственных препаратов на розничном коммерческом рынке, YTD’9 2018

Источник: AlphaRM