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Рекомендованные ВАК российские научные журналы поделят на категории по их значимости

30.01.2024
10:24
Артем Косенок
Правительство утвердило документ о категорировании российских научных изданий, которые рекомендованы Высшей аттестационной комиссией. Они будут поделены на группы в зависимости от их значимости в научном сообществе. Эта мера позволит повысить их конкурентоспособность, а также необходима на фоне санкций.
Фото: Racool_studio/Freepik

Правительство ввело систему категорирования российских научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты кандидатских и докторских диссертаций. Соответствующее постановление № 62 от 25.01.2024 опубликовано на портале правовой информации. Документ вносит изменения в несколько постановлений: № 842 от 24.09.2013, № 426 от 20.03.2021, № 1690 от 26.09.2022, № 1786 от 26.10.2023.

Речь идет о перечне научных журналов, которые рекомендованы Высшей аттестационной комиссией (ВАК) для опубликования результатов диссертаций, что необходимо для допуска к их защите. Документ закрепляет положение, что такие издания должны быть поделены на группы в зависимости от их значимости в научном сообществе. При ранжировании будут в том числе учитываться индексы научного цитирования издания, уровень авторитетности авторов, уникальность и качество их статей, уровень рецензирующей организации, количество просмотров статей издания в течение года. Подробный порядок категорирования будет определен Минобрнауки.

В правительстве сообщили, что введение такой системы нужно для создания конкурентной среды между российскими научными изданиями и повышения качества материалов, публикуемых соискателями ученых степеней. Также это необходимо в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств, осложнившими доступ российских ученых к международным научным изданиям, публикации в которых учитывались при защите диссертаций. На фоне этого в марте 2022 года правительство ввело мораторий на учет публикаций российских ученых в международных научных журналах.

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