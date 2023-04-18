Рекрутеры назвали зарплаты заведующих фармскладом

Зарплатный максимум для заведующего фармацевтическим складом составляет 200 тыс. руб. в Москве, 170 тыс. в Санкт-Петербурге, 140 тыс. в Екатеринбурге, следует из обзора зарплат рекрутингового ресурса SuperJob. На зарплаты в максимальном рыночном диапазоне могут претендовать кандидаты с высшим фармацевтическим образованием, опытом работы на данной позиции от пяти лет и высоким уровнем квалификации.

Уровень зарплаты зависит от географии аптеки. Наиболее высокооплачиваемые заведующие фармскладом работают в Москве и Санкт-Петербурге. Среднерыночные оклады данных специалистов составляют в этих мегаполисах 125 тыс. и 110 тыс. руб. соответственно.

Наименьший уровень зарплатных предложений в Волгограде — 65 тыс. руб., что почти в два раза ниже, чем в Москве. Больше всего приближены к столичному среднему уровню зарплаты заведующих фармскладом в Екатеринбурге — 90 тыс. руб.

На рынке труда более востребованы кандидаты с высшим фармацевтическим образованием и опытом работы от трех лет, подчеркивают авторы исследования. Конкурентным преимуществом для кандидата может стать опыт организации работы фармсклада с нуля.

Зарплаты заведующих фармскладом в обзоре SuperJob представлены в четырех диапазонах в зависимости от требований к кандидатам.

Зарплаты в минимальном (I) диапазоне работодатели предлагают кандидатам со средним фармацевтическим образованием и действующим сертификатом фармспециалиста.

Среди основных требований к кандидату на позицию опыт работы фармацевтом/провизором от двух лет и знание:

● «1С»,

● ассортимента средств, биологических препаратов, изделий медицинского назначения, медицинских инструментов, расходных материалов,

● законодательства в сфере фармацевтической деятельности и фармацевтического регулирования, положений по санитарно-гигиеническому режиму,

● законов и иных нормативных правовых актов РФ по организации складского хозяйства, положений и инструкций по учету ТМЦ,

● правил погрузочно-разгрузочных работ,

● правил и норм охраны труда.

На зарплаты в более высоких (II и III) диапазонах могут рассчитывать кандидаты со знанием WMS-систем, ERP-систем и опытом работы заведующим фармскладом от одного года.

Максимальные зарплаты (IV диапазон) предлагают соискателям с высшим фармацевтическим образованием и опытом работы заведующим фармскладом от пяти лет. Опыт организации работы фармсклада с нуля будет дополнительным плюсом, указывают эксперты.

Таблица. Уровни зарплат* заведующих фармацевтическим складом в 16 городах России

Город Зарплатный диапазон (ежемесячная зарплата Net, fix), руб. Среднерыночная зарплата, руб. I II III IV Москва 70000— 80000 80000— 90000 90000— 160000 160000— 200000 125000 Санкт-Петербург 60000— 70000 70000— 80000 80000— 140000 140000— 170000 110000 Волгоград 37000— 42000 42000— 50000 50000— 85000 85000— 105000 65000 Воронеж 42000— 50000 50000— 55000 55000— 95000 95000— 120000 75000 Екатеринбург 50000— 55000 55000— 65000 65000— 110000 110000— 140000 90000 Казань 45000— 52000 52000— 60000 60000— 105000 105000— 130000 80000 Краснодар 45000— 53000 53000— 60000 60000— 105000 105000— 130000 83000 Красноярск 45000— 50000 50000— 60000 60000— 100000 100000— 130000 80000 Нижний Новгород 43000— 50000 50000— 55000 55000— 100000 100000— 120000 75000 Новосибирск 45000— 53000 53000— 60000 60000— 105000 105000— 130000 83000 Омск 42000— 50000 50000— 55000 55000— 95000 95000— 120000 75000 Пермь 40000— 45000 45000— 52000 52000— 95000 95000— 115000 73000 Ростов-на-Дону 45000— 50000 50000— 57000 57000— 100000 100000— 125000 80000 Самара 40000— 47000 47000— 53000 53000— 95000 95000— 120000 75000 Уфа 40000— 47000 47000— 55000 55000— 95000 95000— 120000 75000 Челябинск 43000— 50000 50000— 55000 55000— 100000 100000— 120000 75000

Источник: SuperJob

* Обзор зарплат на основе зарплатных предложений работодателей и ожиданий соискателей.