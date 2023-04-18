Рекрутеры назвали зарплаты заведующих фармскладом
Рекрутеры изучили предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Заведующий фармацевтическим складом». Зарплатный максимум на этой позиции в трех городах — Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Опыт работы на позиции от пяти лет позволяет претендовать на зарплаты выше рынка.
Зарплатный максимум для заведующего фармацевтическим складом составляет 200 тыс. руб. в Москве, 170 тыс. в Санкт-Петербурге, 140 тыс. в Екатеринбурге, следует из обзора зарплат рекрутингового ресурса SuperJob. На зарплаты в максимальном рыночном диапазоне могут претендовать кандидаты с высшим фармацевтическим образованием, опытом работы на данной позиции от пяти лет и высоким уровнем квалификации.
Уровень зарплаты зависит от географии аптеки. Наиболее высокооплачиваемые заведующие фармскладом работают в Москве и Санкт-Петербурге. Среднерыночные оклады данных специалистов составляют в этих мегаполисах 125 тыс. и 110 тыс. руб. соответственно.
Наименьший уровень зарплатных предложений в Волгограде — 65 тыс. руб., что почти в два раза ниже, чем в Москве. Больше всего приближены к столичному среднему уровню зарплаты заведующих фармскладом в Екатеринбурге — 90 тыс. руб.
На рынке труда более востребованы кандидаты с высшим фармацевтическим образованием и опытом работы от трех лет, подчеркивают авторы исследования. Конкурентным преимуществом для кандидата может стать опыт организации работы фармсклада с нуля.
Зарплаты заведующих фармскладом в обзоре SuperJob представлены в четырех диапазонах в зависимости от требований к кандидатам.
Зарплаты в минимальном (I) диапазоне работодатели предлагают кандидатам со средним фармацевтическим образованием и действующим сертификатом фармспециалиста.
Среди основных требований к кандидату на позицию опыт работы фармацевтом/провизором от двух лет и знание:
● «1С»,
● ассортимента средств, биологических препаратов, изделий медицинского назначения, медицинских инструментов, расходных материалов,
● законодательства в сфере фармацевтической деятельности и фармацевтического регулирования, положений по санитарно-гигиеническому режиму,
● законов и иных нормативных правовых актов РФ по организации складского хозяйства, положений и инструкций по учету ТМЦ,
● правил погрузочно-разгрузочных работ,
● правил и норм охраны труда.
На зарплаты в более высоких (II и III) диапазонах могут рассчитывать кандидаты со знанием WMS-систем, ERP-систем и опытом работы заведующим фармскладом от одного года.
Максимальные зарплаты (IV диапазон) предлагают соискателям с высшим фармацевтическим образованием и опытом работы заведующим фармскладом от пяти лет. Опыт организации работы фармсклада с нуля будет дополнительным плюсом, указывают эксперты.
Таблица. Уровни зарплат* заведующих фармацевтическим складом в 16 городах России
|
Город
|
Зарплатный диапазон (ежемесячная зарплата Net, fix), руб.
|
Среднерыночная зарплата, руб.
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
Москва
|
70000—
80000
|
80000—
90000
|
90000—
160000
|
160000—
200000
|
125000
|
Санкт-Петербург
|
60000—
70000
|
70000—
80000
|
80000—
140000
|
140000—
170000
|
110000
|
Волгоград
|
37000—
42000
|
42000—
50000
|
50000—
85000
|
85000—
105000
|
65000
|
Воронеж
|
42000—
50000
|
50000—
55000
|
55000—
95000
|
95000—
120000
|
75000
|
Екатеринбург
|
50000—
55000
|
55000—
65000
|
65000—
110000
|
110000—
140000
|
90000
|
Казань
|
45000—
52000
|
52000—
60000
|
60000—
105000
|
105000—
130000
|
80000
|
Краснодар
|
45000—
53000
|
53000—
60000
|
60000—
105000
|
105000—
130000
|
83000
|
Красноярск
|
45000—
50000
|
50000—
60000
|
60000—
100000
|
100000—
130000
|
80000
|
Нижний Новгород
|
43000—
50000
|
50000—
55000
|
55000—
100000
|
100000—
120000
|
75000
|
Новосибирск
|
45000—
53000
|
53000—
60000
|
60000—
105000
|
105000—
130000
|
83000
|
Омск
|
42000—
50000
|
50000—
55000
|
55000—
95000
|
95000—
120000
|
75000
|
Пермь
|
40000—
45000
|
45000—
52000
|
52000—
95000
|
95000—
115000
|
73000
|
Ростов-на-Дону
|
45000—
50000
|
50000—
57000
|
57000—
100000
|
100000—
125000
|
80000
|
Самара
|
40000—
47000
|
47000—
53000
|
53000—
95000
|
95000—
120000
|
75000
|
Уфа
|
40000—
47000
|
47000—
55000
|
55000—
95000
|
95000—
120000
|
75000
|
Челябинск
|
43000—
50000
|
50000—
55000
|
55000—
100000
|
100000—
120000
|
75000
Источник: SuperJob
* Обзор зарплат на основе зарплатных предложений работодателей и ожиданий соискателей.
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