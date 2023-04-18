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Рекрутеры назвали зарплаты...

Рекрутеры назвали зарплаты заведующих фармскладом

18.04.2023
14:11
Наталья Маскина

Рекрутеры изучили предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Заведующий фармацевтическим складом». Зарплатный максимум на этой позиции в трех городах — Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Опыт работы на позиции от пяти лет позволяет претендовать на зарплаты выше рынка.

Фото: aleksandarlittlewolf/ru.123rf.com

Зарплатный максимум для заведующего фармацевтическим складом составляет 200 тыс. руб. в Москве, 170 тыс. в Санкт-Петербурге, 140 тыс. в Екатеринбурге, следует из обзора зарплат рекрутингового ресурса SuperJob. На зарплаты в максимальном рыночном диапазоне могут претендовать кандидаты с высшим фармацевтическим образованием, опытом работы на данной позиции от пяти лет и высоким уровнем квалификации. 

Уровень зарплаты зависит от географии аптеки. Наиболее высокооплачиваемые заведующие фармскладом работают в Москве и Санкт-Петербурге. Среднерыночные оклады данных специалистов составляют в этих мегаполисах 125 тыс. и 110 тыс. руб. соответственно. 

Наименьший уровень зарплатных предложений в Волгограде — 65 тыс. руб., что почти в два раза ниже, чем в Москве. Больше всего приближены к столичному среднему уровню зарплаты заведующих фармскладом в Екатеринбурге — 90 тыс. руб. 

На рынке труда более востребованы кандидаты с высшим фармацевтическим образованием и опытом работы от трех лет, подчеркивают авторы исследования. Конкурентным преимуществом для кандидата может стать опыт организации работы фармсклада с нуля.  

Зарплаты заведующих фармскладом в обзоре SuperJob представлены в четырех диапазонах в зависимости от требований к кандидатам. 

Зарплаты в минимальном (I) диапазоне работодатели предлагают кандидатам со средним фармацевтическим образованием и действующим сертификатом фармспециалиста. 
Среди основных требований к кандидату на позицию опыт работы фармацевтом/провизором от двух лет и знание: 
● «1С»,
● ассортимента средств, биологических препаратов, изделий медицинского назначения, медицинских инструментов, расходных материалов,
● законодательства в сфере фармацевтической деятельности и фармацевтического регулирования, положений по санитарно-гигиеническому режиму,
● законов и иных нормативных правовых актов РФ по организации складского хозяйства, положений и инструкций по учету ТМЦ,
● правил погрузочно-разгрузочных работ,
● правил и норм охраны труда.

На зарплаты в более высоких (II и III) диапазонах могут рассчитывать кандидаты со знанием WMS-систем, ERP-систем и опытом работы заведующим фармскладом от одного года.  

Максимальные зарплаты (IV диапазон) предлагают соискателям с высшим фармацевтическим образованием и опытом работы заведующим фармскладом от пяти лет. Опыт организации работы фармсклада с нуля будет дополнительным плюсом, указывают эксперты. 

Таблица. Уровни зарплат* заведующих фармацевтическим складом в 16 городах России

Город

Зарплатный диапазон (ежемесячная зарплата Net, fix), руб.

Среднерыночная зарплата, руб.

I

II

III

IV

Москва

70000—

80000

80000—

90000

90000—

160000

160000—

200000

125000

Санкт-Петербург

60000—

70000

70000—

80000

80000—

140000

140000—

170000

110000

Волгоград

37000—

42000

42000—

50000

50000—

85000

85000—

105000

65000

Воронеж

42000—

50000

50000—

55000

55000—

95000

95000—

120000

75000

Екатеринбург

50000—

55000

55000—

65000

65000—

110000

110000—

140000

90000

Казань

45000—

52000

52000—

60000

60000—

105000

105000—

130000

80000

Краснодар

45000—

53000

53000—

60000

60000—

105000

105000—

130000

83000

Красноярск

45000—

50000

50000—

60000

60000—

100000

100000—

130000

80000

Нижний Новгород

43000—

50000

50000—

55000

55000—

100000

100000—

120000

75000

Новосибирск

45000—

53000

53000—

60000

60000—

105000

105000—

130000

83000

Омск

42000—

50000

50000—

55000

55000—

95000

95000—

120000

75000

Пермь

40000—

45000

45000—

52000

52000—

95000

95000—

115000

73000

Ростов-на-Дону

45000—

50000

50000—

57000

57000—

100000

100000—

125000

80000

Самара

40000—

47000

47000—

53000

53000—

95000

95000—

120000

75000

Уфа

40000—

47000

47000—

55000

55000—

95000

95000—

120000

75000

Челябинск

43000—

50000

50000—

55000

55000—

100000

100000—

120000

75000

Источник: SuperJob

* Обзор зарплат на основе зарплатных предложений работодателей и ожиданий соискателей.

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