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Рекрутеры оценили стоимость...

Рекрутеры оценили стоимость заведующих аптеками в 16 городах России

27.12.2022
13:34
Наталья Маскина

Опытный заведующий аптекой с высокими управленческими компетенциями получает в 3,5 раза больше начинающего в должности. Руководители аптек меняют работу в среднем раз в четыре года, выяснили рекрутеры.

Фото: senivpetro/ru.freepik.com

Среднерыночная зарплата заведующего аптекой в Москве составляет 130 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 120 тыс., Омске и Самаре — 75 тыс. руб. (фиксированный оклад после вычета налогов), подсчитали эксперты сервиса SuperJob. Результаты исследования получены в декабре 2022 года на основе анализа предложений работодателей и ожиданий претендентов на эту позицию в 16 городах России.

По данным январского исследования SuperJob, средняя зарплата заведующего московской аптекой в начале года составляла 100 тыс. руб.

Диапазон зарплат заведующего аптекой очень широкий (см. табл.). Зарплатный максимум может быть выше минимума в 3,5 раза. Уровень дохода зависит от образования, опыта, компетенций и уровня ответственности. Руководители с широким набором знаний и навыков и опытом работы в должности от 2—3 лет наиболее востребованы на рынке труда.

В декабре зарплатный максимум руководителя аптеки в Москве достиг 220 тыс. руб. Такие зарплаты работодатели предлагают кандидатам с высшим фармацевтическим образованием, стажем от 3 лет, системными знаниями в области организации и экономики фармации, высоким уровнем управленческих компетенций, опытом руководства несколькими аптеками сети одновременно.

Начинающие руководители со средним фармацевтическим образованием и минимальным набором компетенций, необходимых для данной должности, могут рассчитывать в Москве на оклад от 65 тыс. руб.

Существует большая разница в уровне оплаты труда в зависимости от географии аптеки. В Москве и Санкт-Петербурге зарплаты в 1,5—2 раза выше, чем в регионах. Самые низкие зарплаты предлагают кандидатам в Волгограде — здесь заведующий аптекой получает в среднем на 58 тыс. меньше, чем коллега в Москве.

Среднестатистический портрет соискателя на должность заведующего аптекой: женщина (91% кандидатов женщины) в возрасте 40 лет с высшим образованием (78%). Средний срок работы на последнем месте — 4 года.

Почти половина соискателей на момент размещения резюме не имели работы. 17% проявили готовность к переезду в другой город, если предложение работодателя заинтересует.

Уровни зарплат заведующих аптеками в зависимости от опыта и уровня компетенций (в рублях)

Город

Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц

Средняя
зарплата, руб.

начинающий руководитель

опыт от 1 года

опыт от 2 лет

опыт от 3 лет

Москва

65000—75000

75000—90000

90000—150000

150000—220000

130000

Санкт-Петербург

60000—70000

70000—80000

80000—140000

140000—200000

120000

Волгоград

35000—40000

40000—50000

50000—83000

83000—120000

72000

Воронеж

40000—45000

45000—55000

55000—90000

90000—132000

78000

Екатеринбург

45000—50000

50000—60000

60000—100000

100000—147000

87000

Казань

40000—45000

45000—55000

55000—92000

92000—135000

80000

Краснодар

42000—48000

48000—58000

58000—95000

95000—140000

83000

Красноярск

43000—50000

50000—60000

60000—100000

100000—145000

85000

Нижний Новгород

38000—45000

45000—52000

52000—87000

87000—128000

75000

Новосибирск

43000—50000

50000—60000

60000—100000

100000—145000

85000

Омск

37000—43000

43000—50000

50000—85000

85000—125000

75000

Пермь

38000—45000

45000—53000

53000—90000

90000—130000

77000

Ростов-на-Дону

40000—47000

47000—55000

55000—93000

93000—135000

80000

Самара

37000—43000

43000—50000

50000—85000

85000—125000

75000

Уфа

38000—45000

45000—53000

53000—90000

90000—130000

77000

Челябинск

40000—45000

45000—55000

55000—92000

92000—135000

80000

Источник: SuperJob

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