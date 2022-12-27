Рекрутеры оценили стоимость заведующих аптеками в 16 городах России
Опытный заведующий аптекой с высокими управленческими компетенциями получает в 3,5 раза больше начинающего в должности. Руководители аптек меняют работу в среднем раз в четыре года, выяснили рекрутеры.
Среднерыночная зарплата заведующего аптекой в Москве составляет 130 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 120 тыс., Омске и Самаре — 75 тыс. руб. (фиксированный оклад после вычета налогов), подсчитали эксперты сервиса SuperJob. Результаты исследования получены в декабре 2022 года на основе анализа предложений работодателей и ожиданий претендентов на эту позицию в 16 городах России.
По данным январского исследования SuperJob, средняя зарплата заведующего московской аптекой в начале года составляла 100 тыс. руб.
Диапазон зарплат заведующего аптекой очень широкий (см. табл.). Зарплатный максимум может быть выше минимума в 3,5 раза. Уровень дохода зависит от образования, опыта, компетенций и уровня ответственности. Руководители с широким набором знаний и навыков и опытом работы в должности от 2—3 лет наиболее востребованы на рынке труда.
В декабре зарплатный максимум руководителя аптеки в Москве достиг 220 тыс. руб. Такие зарплаты работодатели предлагают кандидатам с высшим фармацевтическим образованием, стажем от 3 лет, системными знаниями в области организации и экономики фармации, высоким уровнем управленческих компетенций, опытом руководства несколькими аптеками сети одновременно.
Начинающие руководители со средним фармацевтическим образованием и минимальным набором компетенций, необходимых для данной должности, могут рассчитывать в Москве на оклад от 65 тыс. руб.
Существует большая разница в уровне оплаты труда в зависимости от географии аптеки. В Москве и Санкт-Петербурге зарплаты в 1,5—2 раза выше, чем в регионах. Самые низкие зарплаты предлагают кандидатам в Волгограде — здесь заведующий аптекой получает в среднем на 58 тыс. меньше, чем коллега в Москве.
Среднестатистический портрет соискателя на должность заведующего аптекой: женщина (91% кандидатов женщины) в возрасте 40 лет с высшим образованием (78%). Средний срок работы на последнем месте — 4 года.
Почти половина соискателей на момент размещения резюме не имели работы. 17% проявили готовность к переезду в другой город, если предложение работодателя заинтересует.
Уровни зарплат заведующих аптеками в зависимости от опыта и уровня компетенций (в рублях)
|
Город
|
Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц
|
Средняя
|
начинающий руководитель
|
опыт от 1 года
|
опыт от 2 лет
|
опыт от 3 лет
|
Москва
|
65000—75000
|
75000—90000
|
90000—150000
|
150000—220000
|
130000
|
Санкт-Петербург
|
60000—70000
|
70000—80000
|
80000—140000
|
140000—200000
|
120000
|
Волгоград
|
35000—40000
|
40000—50000
|
50000—83000
|
83000—120000
|
72000
|
Воронеж
|
40000—45000
|
45000—55000
|
55000—90000
|
90000—132000
|
78000
|
Екатеринбург
|
45000—50000
|
50000—60000
|
60000—100000
|
100000—147000
|
87000
|
Казань
|
40000—45000
|
45000—55000
|
55000—92000
|
92000—135000
|
80000
|
Краснодар
|
42000—48000
|
48000—58000
|
58000—95000
|
95000—140000
|
83000
|
Красноярск
|
43000—50000
|
50000—60000
|
60000—100000
|
100000—145000
|
85000
|
Нижний Новгород
|
38000—45000
|
45000—52000
|
52000—87000
|
87000—128000
|
75000
|
Новосибирск
|
43000—50000
|
50000—60000
|
60000—100000
|
100000—145000
|
85000
|
Омск
|
37000—43000
|
43000—50000
|
50000—85000
|
85000—125000
|
75000
|
Пермь
|
38000—45000
|
45000—53000
|
53000—90000
|
90000—130000
|
77000
|
Ростов-на-Дону
|
40000—47000
|
47000—55000
|
55000—93000
|
93000—135000
|
80000
|
Самара
|
37000—43000
|
43000—50000
|
50000—85000
|
85000—125000
|
75000
|
Уфа
|
38000—45000
|
45000—53000
|
53000—90000
|
90000—130000
|
77000
|
Челябинск
|
40000—45000
|
45000—55000
|
55000—92000
|
92000—135000
|
80000
Источник: SuperJob
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