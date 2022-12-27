Рекрутеры оценили стоимость заведующих аптеками в 16 городах России

Среднерыночная зарплата заведующего аптекой в Москве составляет 130 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 120 тыс., Омске и Самаре — 75 тыс. руб. (фиксированный оклад после вычета налогов), подсчитали эксперты сервиса SuperJob. Результаты исследования получены в декабре 2022 года на основе анализа предложений работодателей и ожиданий претендентов на эту позицию в 16 городах России.

По данным январского исследования SuperJob, средняя зарплата заведующего московской аптекой в начале года составляла 100 тыс. руб.

Диапазон зарплат заведующего аптекой очень широкий (см. табл.). Зарплатный максимум может быть выше минимума в 3,5 раза. Уровень дохода зависит от образования, опыта, компетенций и уровня ответственности. Руководители с широким набором знаний и навыков и опытом работы в должности от 2—3 лет наиболее востребованы на рынке труда.

В декабре зарплатный максимум руководителя аптеки в Москве достиг 220 тыс. руб. Такие зарплаты работодатели предлагают кандидатам с высшим фармацевтическим образованием, стажем от 3 лет, системными знаниями в области организации и экономики фармации, высоким уровнем управленческих компетенций, опытом руководства несколькими аптеками сети одновременно.

Начинающие руководители со средним фармацевтическим образованием и минимальным набором компетенций, необходимых для данной должности, могут рассчитывать в Москве на оклад от 65 тыс. руб.

Существует большая разница в уровне оплаты труда в зависимости от географии аптеки. В Москве и Санкт-Петербурге зарплаты в 1,5—2 раза выше, чем в регионах. Самые низкие зарплаты предлагают кандидатам в Волгограде — здесь заведующий аптекой получает в среднем на 58 тыс. меньше, чем коллега в Москве.

Среднестатистический портрет соискателя на должность заведующего аптекой: женщина (91% кандидатов женщины) в возрасте 40 лет с высшим образованием (78%). Средний срок работы на последнем месте — 4 года.

Почти половина соискателей на момент размещения резюме не имели работы. 17% проявили готовность к переезду в другой город, если предложение работодателя заинтересует.

Уровни зарплат заведующих аптеками в зависимости от опыта и уровня компетенций (в рублях)

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц Средняя

зарплата, руб. начинающий руководитель опыт от 1 года опыт от 2 лет опыт от 3 лет Москва 65000—75000 75000—90000 90000—150000 150000—220000 130000 Санкт-Петербург 60000—70000 70000—80000 80000—140000 140000—200000 120000 Волгоград 35000—40000 40000—50000 50000—83000 83000—120000 72000 Воронеж 40000—45000 45000—55000 55000—90000 90000—132000 78000 Екатеринбург 45000—50000 50000—60000 60000—100000 100000—147000 87000 Казань 40000—45000 45000—55000 55000—92000 92000—135000 80000 Краснодар 42000—48000 48000—58000 58000—95000 95000—140000 83000 Красноярск 43000—50000 50000—60000 60000—100000 100000—145000 85000 Нижний Новгород 38000—45000 45000—52000 52000—87000 87000—128000 75000 Новосибирск 43000—50000 50000—60000 60000—100000 100000—145000 85000 Омск 37000—43000 43000—50000 50000—85000 85000—125000 75000 Пермь 38000—45000 45000—53000 53000—90000 90000—130000 77000 Ростов-на-Дону 40000—47000 47000—55000 55000—93000 93000—135000 80000 Самара 37000—43000 43000—50000 50000—85000 85000—125000 75000 Уфа 38000—45000 45000—53000 53000—90000 90000—130000 77000 Челябинск 40000—45000 45000—55000 55000—92000 92000—135000 80000

Источник: SuperJob