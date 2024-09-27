Рекрутеры подсчитали среднюю зарплату фармспециалиста

Средняя зарплата фармспециалистов в России в январе—сентябре 2024 года составила 60,1 тыс. руб., что на 8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные предоставила для «Газеты.Ru» пресс-служба рекрутингового ресурса hh.ru.

Быстрее всего сумма заработка росла у сотрудников аптек в следующих регионах:

Республике Хакасия — до 52 тыс. руб. (+30%);

Красноярском крае — до 63,4 тыс. руб. (+27%);

Республике Северная Осетия—Алания — до 40 тыс. руб. (+23%).

Выше всего зарплаты у фармспециалистов в Сахалинской области (86,1 тыс. руб.), в Москве (81,7 тыс. руб.), в Ямало-Ненецком АО (80 тыс. руб.), в Московской области (78,1 тыс. руб.), в Санкт-Петербурге и Приморском крае (по 70 тыс. руб.).

Количество вакансий выросло до 31,4 тыс. в январе—сентябре этого года (на 11% в сравнении с 2023 годом). Потребность в фармацевтах сильнее всего выросла за год в Костромской (+86%), Амурской (+83%) и Сахалинской (+68%) областях. Однако больше всего вакансий размещают в Москве: почти 5 тыс., что составляет 16% от общего числа. Каждая десятая вакансия опубликована в Московской области (3,1 тыс.), по 6% приходится на Краснодарский край (2 тыс.) и Санкт-Петербург (1,7 тыс.).

Чаще всего работодатели готовы нанимать сотрудников без опыта (62,5%). Доля таких специалистов в 2024 году выросла на 4,2 процентных пункта. В 34,7% работодатели ищут соискателей с опытом работы от одного года до трех лет, а в 2,5% взять на работу согласны специалиста с опытом работы от трех до шести лет в должности фармацевта.

Ранее SuperJob назвал зарплатный минимум и максимум заместителей заведующих аптекой в августе. В крупных городах России зарплаты в этой должности стартуют от 40 тыс. руб. Меньше всего получают в Омске, Перми и Волгограде. Зарплатный максимум у заместителей заведующих в Москве достигает 170 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 150 тыс. руб., в Екатеринбурге — 135 тыс. руб.