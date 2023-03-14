Рекрутеры сравнили зарплаты медпредставителей в 16 городах России

Зарплатный максимум для медицинского представителя в Москве составляет 250 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 205 тыс. руб., в Екатеринбурге — 175 тыс. руб., выяснили эксперты сервиса SuperJob. Обзор зарплат составлен на основе анализа предложений работодателей и ожиданий претендентов на позицию «Медицинский представитель» в марте 2023 года.

Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург — лидеры по уровню среднерыночных зарплат среди 16 исследуемых регионов России. Медпредствители в этих городах получают 130 тыс., 110 тыс. и 90 тыс. руб. в месяц соответственно.

Самые низкие средние зарплатные предложения для медпредставителей в Волгограде и Перми – 70 тыс. и 75 тыс. руб. соответственно.

На максимальный оклад могут рассчитывать медпредставители со стажем в должности свыше трех лет, опытом работы с крупными клиентами, в международных компаниях, свободно владеющие английским языком. Минимальные зарплаты предлагают начинающим медпредставителям с опытом до одного года.

По данным исследования, большинство претендентов на позицию медицинского представителя – женщины (66%). Средний возраст соискателя — 41 год. Большинство (88%) имеют высшее образование. Средний срок работы на последнем месте пять лет. Свыше половины на момент размещения резюме не имели работы. Почти треть (30%) готовы к переезду.

Диапазоны зарплат в зависимости от требований работодателей

Зарплатный диапазон Требования и пожелания к профессиональным навыкам I ● Среднее профессиональное/неполное высшее образование (медицинское/фармацевтическое)

● Знание медицинской терминологии

● Отличные коммуникативные и презентационные навыки

● Наличие прав категории B/личного автомобиля

● Готовность к командировкам



Возможное пожелание: опыт работы в сфере продаж II ● Знание Exсel, «1С», СRM-систем

● Опыт проведения переговоров и презентаций

● Опыт работы медпредставителем от 1 года III ● Высшее образование (медицинское/фармацевтическое)

● Знание регионального рынка фармпрепаратов/медицинских товаров/оборудования/услуг

● Опыт работы медпредставителем от 2 лет IV ● Опыт работы в международных компаниях

● Опыт ведения переговоров с крупными клиентами

● Опыт работы медпредставителем от 3 лет



Возможное пожелание: знание английского языка на разговорном или свободном уровне



Уровни зарплат медпредставителей в 16 городах России (в рублях)

Город Зарплатный диапазон* Среднерыночная

зарплата I II III IV Москва 60000—70000 70000—90000 90000—150000 150000—250000 130000 Санкт-Петербург 50000—57000 57000—75000 75000—125000 125000—205000 110000 Волгоград 32000—37000 37000—48000 48000—80000 80000—135000 70000 Воронеж 35000—42000 42000—55000 55000—90000 90000—150000 78000 Екатеринбург 42000—50000 50000—63000 63000—105000 105000—175000 90000 Казань 40000—45000 45000—60000 60000—98000 98000—165000 85000 Краснодар 40000—45000 45000—60000 60000—100000 100000—165000 85000 Красноярск 38000—45000 45000—58000 58000—95000 95000—160000 83000 Нижний Новгород 37000—43000 43000—55000 55000—92000 92000—155000 80000 Новосибирск 40000—45000 45000—60000 60000—100000 100000—165000 85000 Омск 35000—42000 42000—55000 55000—90000 90000—150000 78000 Пермь 35000—40000 40000—52000 52000—87000 87000—145000 75000 Ростов-на-Дону 38000—45000 45000—57000 57000—95000 95000—160000 82000 Самара 35000—40000 40000—53000 53000—90000 90000—150000 77000 Уфа 35000—40000 40000—53000 53000—90000 90000—150000 77000 Челябинск 37000—43000 43000—55000 55000—92000 92000—155000 80000

Источник: SuperJob

*Net, fix+%, руб. в месяц

В США медицинские представители с опытом работы менее двух лет зарабатывают в среднем 95 057 долл. в год. Такие данные приводит американский ресурс medreps.com. При этом комиссионные составляют почти половину того, что зарабатывают представители с опытом работы от двух до пяти лет. Стартовая средняя базовая зарплата составляет 66 793 долл.

Годовой доход медпредставителя зависит от сегмента. На рынке продаж фармпрепаратов общая средняя зарплата представителя при стаже работы менее двух лет составляет 87 653 долл. Работники с опытом более 20 лет зарабатывают в среднем 171 542 долл.

На рынке продаж медицинского оборудования медпредставители при стаже менее двух лет получают в среднем 95 057 долл. При опыте работы от двух до пяти лет доход достигает шестизначной суммы — общая средняя компенсация в 142 348 долл. в год.

Самые высокооплачиваемые медпредставители работают на рынке продаж биотехнологических препаратов. Общая средняя зарплата при стаже менее двух лет составляет 155 867 долл. Колоссальный потенциал заработка проистекает из внушительной средней базовой зарплаты в размере 103 300 долл. в год.