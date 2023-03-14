Рекрутеры сравнили зарплаты медпредставителей в 16 городах России
Самые высокие среднерыночные зарплаты предлагают медпредставителям в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, подсчитали рекрутеры. Минимальные зарплатные предложения зафиксированы в Волгограде.
Зарплатный максимум для медицинского представителя в Москве составляет 250 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 205 тыс. руб., в Екатеринбурге — 175 тыс. руб., выяснили эксперты сервиса SuperJob. Обзор зарплат составлен на основе анализа предложений работодателей и ожиданий претендентов на позицию «Медицинский представитель» в марте 2023 года.
Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург — лидеры по уровню среднерыночных зарплат среди 16 исследуемых регионов России. Медпредствители в этих городах получают 130 тыс., 110 тыс. и 90 тыс. руб. в месяц соответственно.
Самые низкие средние зарплатные предложения для медпредставителей в Волгограде и Перми – 70 тыс. и 75 тыс. руб. соответственно.
На максимальный оклад могут рассчитывать медпредставители со стажем в должности свыше трех лет, опытом работы с крупными клиентами, в международных компаниях, свободно владеющие английским языком. Минимальные зарплаты предлагают начинающим медпредставителям с опытом до одного года.
По данным исследования, большинство претендентов на позицию медицинского представителя – женщины (66%). Средний возраст соискателя — 41 год. Большинство (88%) имеют высшее образование. Средний срок работы на последнем месте пять лет. Свыше половины на момент размещения резюме не имели работы. Почти треть (30%) готовы к переезду.
Диапазоны зарплат в зависимости от требований работодателей
|
Зарплатный диапазон
|
Требования и пожелания к профессиональным навыкам
|
I
|
● Среднее профессиональное/неполное высшее образование (медицинское/фармацевтическое)
|
II
|
● Знание Exсel, «1С», СRM-систем
|
III
|
● Высшее образование (медицинское/фармацевтическое)
|
IV
|
● Опыт работы в международных компаниях
Уровни зарплат медпредставителей в 16 городах России (в рублях)
|
Город
|
Зарплатный диапазон*
|
Среднерыночная
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
Москва
|
60000—70000
|
70000—90000
|
90000—150000
|
150000—250000
|
130000
|
Санкт-Петербург
|
50000—57000
|
57000—75000
|
75000—125000
|
125000—205000
|
110000
|
Волгоград
|
32000—37000
|
37000—48000
|
48000—80000
|
80000—135000
|
70000
|
Воронеж
|
35000—42000
|
42000—55000
|
55000—90000
|
90000—150000
|
78000
|
Екатеринбург
|
42000—50000
|
50000—63000
|
63000—105000
|
105000—175000
|
90000
|
Казань
|
40000—45000
|
45000—60000
|
60000—98000
|
98000—165000
|
85000
|
Краснодар
|
40000—45000
|
45000—60000
|
60000—100000
|
100000—165000
|
85000
|
Красноярск
|
38000—45000
|
45000—58000
|
58000—95000
|
95000—160000
|
83000
|
Нижний Новгород
|
37000—43000
|
43000—55000
|
55000—92000
|
92000—155000
|
80000
|
Новосибирск
|
40000—45000
|
45000—60000
|
60000—100000
|
100000—165000
|
85000
|
Омск
|
35000—42000
|
42000—55000
|
55000—90000
|
90000—150000
|
78000
|
Пермь
|
35000—40000
|
40000—52000
|
52000—87000
|
87000—145000
|
75000
|
Ростов-на-Дону
|
38000—45000
|
45000—57000
|
57000—95000
|
95000—160000
|
82000
|
Самара
|
35000—40000
|
40000—53000
|
53000—90000
|
90000—150000
|
77000
|
Уфа
|
35000—40000
|
40000—53000
|
53000—90000
|
90000—150000
|
77000
|
Челябинск
|
37000—43000
|
43000—55000
|
55000—92000
|
92000—155000
|
80000
Источник: SuperJob
*Net, fix+%, руб. в месяц
В США медицинские представители с опытом работы менее двух лет зарабатывают в среднем 95 057 долл. в год. Такие данные приводит американский ресурс medreps.com. При этом комиссионные составляют почти половину того, что зарабатывают представители с опытом работы от двух до пяти лет. Стартовая средняя базовая зарплата составляет 66 793 долл.
Годовой доход медпредставителя зависит от сегмента. На рынке продаж фармпрепаратов общая средняя зарплата представителя при стаже работы менее двух лет составляет 87 653 долл. Работники с опытом более 20 лет зарабатывают в среднем 171 542 долл.
На рынке продаж медицинского оборудования медпредставители при стаже менее двух лет получают в среднем 95 057 долл. При опыте работы от двух до пяти лет доход достигает шестизначной суммы — общая средняя компенсация в 142 348 долл. в год.
Самые высокооплачиваемые медпредставители работают на рынке продаж биотехнологических препаратов. Общая средняя зарплата при стаже менее двух лет составляет 155 867 долл. Колоссальный потенциал заработка проистекает из внушительной средней базовой зарплаты в размере 103 300 долл. в год.
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