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Рекрутеры сравнили зарплаты...

Рекрутеры сравнили зарплаты медпредставителей в 16 городах России

14.03.2023
14:01
Наталья Маскина

Самые высокие среднерыночные зарплаты предлагают медпредставителям в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, подсчитали рекрутеры. Минимальные зарплатные предложения зафиксированы в Волгограде.

Фото: ru.123rf.com

Зарплатный максимум для медицинского представителя в Москве составляет 250 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 205 тыс. руб., в Екатеринбурге — 175 тыс. руб., выяснили эксперты сервиса SuperJob. Обзор зарплат составлен на основе анализа предложений работодателей и ожиданий претендентов на позицию «Медицинский представитель» в марте 2023 года.

Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург — лидеры по уровню среднерыночных зарплат среди 16 исследуемых регионов России. Медпредствители в этих городах получают 130 тыс., 110 тыс. и 90 тыс. руб. в месяц соответственно.

Самые низкие средние зарплатные предложения для медпредставителей в Волгограде и Перми – 70 тыс. и 75 тыс. руб. соответственно.

На максимальный оклад могут рассчитывать медпредставители со стажем в должности свыше трех лет, опытом работы с крупными клиентами, в международных компаниях, свободно владеющие английским языком. Минимальные зарплаты предлагают начинающим медпредставителям с опытом до одного года.

По данным исследования, большинство претендентов на позицию медицинского представителя – женщины (66%). Средний возраст соискателя — 41 год. Большинство (88%) имеют высшее образование. Средний срок работы на последнем месте пять лет. Свыше половины на момент размещения резюме не имели работы. Почти треть (30%) готовы к переезду.

Диапазоны зарплат в зависимости от требований работодателей

Зарплатный диапазон

Требования и пожелания к профессиональным навыкам

I

● Среднее профессиональное/неполное высшее образование (медицинское/фармацевтическое)
● Знание медицинской терминологии
● Отличные коммуникативные и презентационные навыки
● Наличие прав категории B/личного автомобиля
● Готовность к командировкам

Возможное пожелание: опыт работы в сфере продаж

II

● Знание Exсel, «1С», СRM-систем
● Опыт проведения переговоров и презентаций
● Опыт работы медпредставителем от 1 года

III

● Высшее образование (медицинское/фармацевтическое)
● Знание регионального рынка фармпрепаратов/медицинских товаров/оборудования/услуг
● Опыт работы медпредставителем от 2 лет

IV

● Опыт работы в международных компаниях
● Опыт ведения переговоров с крупными клиентами
● Опыт работы медпредставителем от 3 лет

Возможное пожелание: знание английского языка на разговорном или свободном уровне


Уровни зарплат медпредставителей в 16 городах России (в рублях)

Город

Зарплатный диапазон*

Среднерыночная
зарплата

I

II

III

IV

Москва

60000—70000

70000—90000

90000—150000

150000—250000

130000

Санкт-Петербург

50000—57000

57000—75000

75000—125000

125000—205000

110000

Волгоград

32000—37000

37000—48000

48000—80000

80000—135000

70000

Воронеж

35000—42000

42000—55000

55000—90000

90000—150000

78000

Екатеринбург

42000—50000

50000—63000

63000—105000

105000—175000

90000

Казань

40000—45000

45000—60000

60000—98000

98000—165000

85000

Краснодар

40000—45000

45000—60000

60000—100000

100000—165000

85000

Красноярск

38000—45000

45000—58000

58000—95000

95000—160000

83000

Нижний Новгород

37000—43000

43000—55000

55000—92000

92000—155000

80000

Новосибирск

40000—45000

45000—60000

60000—100000

100000—165000

85000

Омск

35000—42000

42000—55000

55000—90000

90000—150000

78000

Пермь

35000—40000

40000—52000

52000—87000

87000—145000

75000

Ростов-на-Дону

38000—45000

45000—57000

57000—95000

95000—160000

82000

Самара

35000—40000

40000—53000

53000—90000

90000—150000

77000

Уфа

35000—40000

40000—53000

53000—90000

90000—150000

77000

Челябинск

37000—43000

43000—55000

55000—92000

92000—155000

80000

Источник: SuperJob

*Net, fix+%, руб. в месяц

В США медицинские представители с опытом работы менее двух лет зарабатывают в среднем 95 057 долл. в год. Такие данные приводит американский ресурс medreps.com. При этом комиссионные составляют почти половину того, что зарабатывают представители с опытом работы от двух до пяти лет. Стартовая средняя базовая зарплата составляет 66 793 долл. 

Годовой доход медпредставителя зависит от сегмента. На рынке продаж фармпрепаратов общая средняя зарплата представителя при стаже работы менее двух лет составляет 87 653 долл. Работники с опытом более 20 лет зарабатывают в среднем 171 542 долл.

На рынке продаж медицинского оборудования медпредставители при стаже менее двух лет получают в среднем 95 057 долл. При опыте работы от двух до пяти лет доход достигает шестизначной суммы — общая средняя компенсация в 142 348 долл. в год.

Самые высокооплачиваемые медпредставители работают на рынке продаж биотехнологических препаратов. Общая средняя зарплата при стаже менее двух лет составляет 155 867 долл. Колоссальный потенциал заработка проистекает из внушительной средней базовой зарплаты в размере 103 300 долл. в год.

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