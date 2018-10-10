Результаты исследования препарата Кагоцел® доступны для международного сообщества

В исследовании приняли участие 262 медицинских центра из России, Молдовы, Армении и Грузии и 18 946 пациентов в возрасте от 18 до 93 лет с установленным диагнозом ОРВИ и гриппа. Врачами-исследователями стали специалисты первичного звена, терапевты, семейные врачи и врачи общей практики. Результаты и описание неинтервенционного исследования компании «Ниармедик» опубликованы на сайте ClinicalTrials.gov.

Источник публикации: Ниармедик