Результаты исследования препарата Кагоцел® доступны для международного сообщества

Ровно 2 года назад, в ноябре 2016 года компания «Ниармедик» завершила международное пострегистрационное исследование «Лечение ОРВИ и гриппа в рутинной клинической практике (Treatment of Influenza in Routine Clinical Practice — FLU-EE)», что позволило получить новые, уникальные по своим масштабам, данные по лечению этих заболеваний.
В исследовании приняли участие 262 медицинских центра из России, Молдовы, Армении и Грузии и 18 946 пациентов в возрасте от 18 до 93 лет с установленным диагнозом ОРВИ и гриппа. Врачами-исследователями стали специалисты первичного звена, терапевты, семейные врачи и врачи общей практики. Результаты и описание неинтервенционного исследования компании «Ниармедик» опубликованы на сайте ClinicalTrials.gov.
Источник публикации: Ниармедик
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