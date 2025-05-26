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«Ригла» купила калининградскую...

«Ригла» купила калининградскую «Новую аптеку»

26.05.2025
18:14
Ольга Коберник
Компания «Ригла» стала владельцем калининградской сети аптек под брендом «Новая аптека». В ходе сделки были приобретены 55 точек. Это вторая крупная сделка федеральной сети с начала года. В апреле «Ригла» купила 174 аптеки «Алия» в Поволжье.
Фото: пресс-служба «Риглы»

«Ригла» завершила сделку по приобретению калининградской сети «Новая аптека», в контур которой вошли 55 точек. Об этом «ФВ» сообщил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Борис Попов. «Интерес к аптечному рынку самого западного региона страны обусловлен задачами роста пользовательской базы АС «Ригла», повышения доступности лекарственного ассортимента, изделий медицинского назначения и других фармацевтических товаров», — сказал он.

Все аптеки последовательно будут ребрендированы в «Здравсити» — основной формат сети. С учетом вновь приобретенных точек общее количество точек компании «Ригла» приблизилось к отметке 6 тыс.

Сеть «Новая аптека» — один из лучших региональных фармактивов с выгодными локациями, считает председатель правления Ассоциации аптек Калининградской области Дмитрий Яговдик.

«Мы стремительно движемся к рынку трех-четырех федеральных аптечных сетей, а также к смене рынка покупателя на рынок продавца: наличию на фармрынке тех производителей, которые будут лояльны аптечным федералам», — отметил он.

Стоимость сделки в «Ригле» не обозначили, но источники на фармрынке, пожелавшие остаться неназванными, полагают, что ее сумма близка к 200 млн руб.

В апреле «Ригла» приобрела семь юридических лиц, владеющих 174 аптеками под брендом «Алия», расположенных в восьми субъектах России.

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