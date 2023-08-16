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«Ригла» приобрела уссурийскую...

«Ригла» приобрела уссурийскую аптечную сеть «Фарм»

16.08.2023
17:34
Руслан Мавлиханов
Компания «Ригла» приобрела аптечную сеть «Фарм» в Уссурийске. Это будут первые собственные аптеки сети в Приморье — ранее «Ригла» была представлена там лишь в виде франчайзи.
Фото: Артем Косенок

«Ригла» приобрела уссурийскую аптечную сеть «Фарм», состоящую из 31 аптеки. 15 августа 99,99% в ООО «Фарм» (0,01% перешли «Протеку») перешли во владении компании, обнаружил «Коммерсантъ». «Ригла» подтвердила «ФВ» факт состоявшейся сделки.

Новые аптеки будут работать под брендом «Здравсити Аптека». Сеть планирует продвигать в регионе как офлайн-формат, так и одноименный маркетплейс.

В приморском крае «Ригла» до сих пор была представлена только партнерами франчайзи, рассказал «ФВ» генеральный директор аптечной сети Александр Филиппов. Сделка позволит компании выйти не только на рынок Уссурийска, но и развивать бизнес в других городах Дальнего Востока, в том числе в Хабаровске.

«Ригла» часто фигурирует в СМИ как активный покупатель сетей. В июне компания также выкупила краснодарскую аптечную сеть «Трик Фарма». В мае, как писал «ФВ», стало известно о новой должности в сети — заместитель гендиректора по развитию и инфраструктуре, которым стал Сергей Ковалев. В зону его ответственности входят укрепление позиций аптечной сети на фармацевтическом рынке за счет сделок M&A и управление недвижимостью. Комментируя новую покупку, Филиппов отметил, что компания стремится закрывать «белые пятна» в географии своего присутствия.

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