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Roche купит у...

Roche купит у Roivant и Pfizer препарат от заболеваний кишечника за 7,1 млрд долларов

24.10.2023
12:20
Николай Соколов
Roche купит компанию Telavant, которая разрабатывает препарат против воспалительных заболеваний кишечника RVT-3101. Сумма сделки составит 7,1 млрд долл.
Фото: beangeled81/ru.123rf.com

Компания Roche купит разработчика препаратов Telavant за 7,1 млрд долл. у американских компаний Roivant Holdings и Pfizer. Об этом сообщается на сайте производителя.

В рамках сделки швейцарская компания получит право на разработку, производство и продажу экспериментального препарата, известного как RVT-3101, в США и Японии.

Он предназначен для лечения воспалительных заболеваний кишечника, таких как язвенный колит и болезнь Крона, и принадлежит к классу новых методов лечения, известных как антитела против TL1A.

Воспалительные заболевания кишечника представляют собой группу хронических желудочно-кишечных заболеваний. Они диагностированы у почти 8 млн человек во всем мире, и у 80% таких пациентов не наблюдается стойкой ремиссии, сообщила Roche.

В Roche также заявили, что препарат потенциально может быть использован для лечения множества других заболеваний. «Мы твердо убеждены, что это новое антитело, направленное на TL1A, обладает трансформационным потенциалом и может оказать существенное влияние на пациентов, живущих с воспалительными заболеваниями кишечника и, возможно, с другими заболеваниями», — заявил генеральный директор компании Roche Томас Шинекер.

В октябре Sanofi приобрела права на антитело против TL1A у Teva. 500 млн долл. компания получит в качестве аванса и до 1 млрд долл. в виде поэтапных платежей в зависимости от хода разработки. MSD (в США и Канаде — Merck & Co) в апреле купила разработчика антител против TL1A Prometheus Biosciences за 10,8 млрд долл.

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