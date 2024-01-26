Роскомнадзор назвал число заблокированных сайтов по продаже лекарств

Роскомнадзор заблокировал в 2023 году всего более 670 тыс. запрещенных материалов, сайтов и их отдельных страниц. Это на 1% больше, чем годом ранее. Из них за нелегальную продажу лекарственных средств было заблокировано 35,3 тыс. материалов. Для сравнения: в 2022 году надзорный орган ограничил доступ к 21,8 тыс. материалов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы Роскомнадзора.

В феврале прошлого года сообщалось, что с 2020 года Роскомнадзор заблокировал более 45 тыс. сайтов, на которых незаконно продавали лекарственные средства. Большинство из них (44,2 тыс.) — по обращению Росздравнадзора. Ежегодно количество заблокированных ресурсов растет. Так, в 2020 году было заблокировано 6,5 тыс. сайтов, в 2021 году – 12 тыс.