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Роскомнадзор назвал число...

Роскомнадзор назвал число заблокированных сайтов по продаже лекарств

26.01.2024
18:05
Артем Косенок
Роскомнадзор назвал количество заблокированных сайтов, незаконно продающих лекарства. В 2023 году их число составило 35,3 тыс. В 2022 году надзорный орган ограничил доступ к 21,8 тыс. материалов.
Фото: Freepik

Роскомнадзор заблокировал в 2023 году всего более 670 тыс. запрещенных материалов, сайтов и их отдельных страниц. Это на 1% больше, чем годом ранее. Из них за нелегальную продажу лекарственных средств было заблокировано 35,3 тыс. материалов. Для сравнения: в 2022 году надзорный орган ограничил  доступ к 21,8 тыс. материалов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы Роскомнадзора. 

В феврале прошлого года сообщалось, что с 2020 года Роскомнадзор заблокировал более 45 тыс. сайтов, на которых незаконно продавали лекарственные средства. Большинство из них (44,2 тыс.) — по обращению Росздравнадзора. Ежегодно количество заблокированных ресурсов растет. Так, в 2020 году было заблокировано 6,5 тыс. сайтов, в 2021 году – 12 тыс.

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