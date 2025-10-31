Роскомнадзор предложил изменить подход к обработке персональных данных
Руководитель Роскомнадзора (РКН) Андрей Липов предложил ввести отраслевые стандарты обработки персональных данных вместо института согласий. По его словам, которые приводит «Интерфакс», институт согласий на обработку персональных данных «крайне устаревший».
«Он [институт согласий на обработку персональных данных], наверное, был эффективен на заре появления 152-го ФЗ об обработке персональных данных, когда оставлял содержание согласия на усмотрение гражданина и той компании, куда человек пришел и которая просит его такое согласие подписать», — заявил Андрей Липов.
Он пояснил, что с течением времени количество данных пользователем согласий стало таким большим, что он не в состоянии их контролировать. Так, если у человека возникнут сомнения в правомерности использования его персональных данных, ему будет сложно отстоять свои права.
Глава ведомства предложил перейти от отдельных согласий к отраслевому регулированию и установлению отраслевых стандартов. В таком случае один набор персональных данных потребуется для компаний, например, туристической отрасли, другой — в отрасли образования.
Сначала регулирование будет отработано на уровне соответствующих ведомств и проверено на практике. Затем, по словам Андрея Липова, можно будет перейти к организации контроля и надзора, чтобы следить за тем, что персональные данные собраны в определенном объеме и обработаны в установленное время.
Такие предложения Роскомнадзор направил в Правительство России для включения во второй пакет мер по борьбе с мошенничеством. Он будет внесен на рассмотрение Госдумы РФ в осеннюю сессию.
