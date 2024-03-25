Роскомнадзор заблокировал 1,5 тысячи сайтов с лекарствами для медикаментозного аборта

Роскомнадзор по материалам Росздравнадзора за три года закрыл доступ к 1592 интернет-ресурсам, на которых предлагали приобрести препараты для медикаментозного аборта (мифепристон, мизопростол). Об этом говорилось на вебинаре журнала «Катрен Стиль» «За что Росздравнадзор штрафовал в 2023 году» на основе доклада о федеральном государственном контроле, передает корреспондент «ФВ».

«Предостережение сейчас выдают и оптовым фарморганизациям, если они, по данным СМДЛП, поставляли в розничные аптеки мифепристон и мизопростол, которые, согласно инструкции, могут применяться только в медицинских организациях определенного профиля, — рассказала ведущая вебинара, доцент кафедры управления и экономики фармации СЗГМУ им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург) Лариса Гарбузова. — Так что контролируют на этот предмет не только аптеки».

Незаконную продажу мифепристона в аптеках Ростовской и Белгородской областей, Республике Чувашия выявили территориальные органы Росздравнадзора, ранее писал «ФВ». Двух владельцев аптек оштрафовали на 5 тыс. руб. За это время стало известно о пресечении аналогичного правонарушения терорганами Липецкой и Нижегородской области.