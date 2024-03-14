В аптеках трех регионов России обнаружили незаконную продажу мифепристона

Росздравнадзор по Ростовской области рассмотрел шесть административных дел в отношении аптечных организаций за отпуск мифепристона (таблетки 200 мг) с нарушением законодательства, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дела в отношении владельцев аптек завели по ч.1 ст.14.4.2 КоАП РФ (нарушение законодательства об обращении лекарственных средств). Два решения уже вступили в законную силу, на каждого из нарушителей наложили штраф в размере 5 тыс. руб.

Ранее проверка Росздравнадзора выявила нарушения оборота мифепристона в аптеках в Белгородской области, пишет местная прокуратура. Руководителям аптек внесли представления, возбуждены административные дела по ч.1 ст.14.4.2 КоАП РФ. Аналогичное нарушение обнаружили в аптеке в Ядринском муниципальном округе Республики Чувашия.

В октябре 2023 года в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, включили препараты с МНН мизопростол и мифепристон. Оба препарата в высоких дозировках (по 200 мг) применяются для проведения медикаментозных абортов.

В июле прошлого года на пленарном заседании Госдумы глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что необходимо ограничить продажи препаратов для прерывания беременности — их нужно внести в перечень предметно-количественного учета. В ведомстве считают, что есть злоупотребление по этому направлению. Эксперты, опрошенные «Медицинским вестником», выступили против инициативы Минздрава. По их мнению, это никак не повлияет на «черный рынок», но усложнит отпуск средств в аптеках.