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Рособрнадзор изменит процедуру...

Рособрнадзор изменит процедуру лицензирования вузов и колледжей

18.08.2023
17:17
Артем Косенок
Рособрнадзор предлагает внести изменения в процедуру лицензирования вузов и колледжей. Избыточные административные процедуры упростятся, а срок некоторых услуг будет сокращен.
Фото: gpointstudio/ru.freepik.com

Рособрнадзор разработал для вузов новый регламент лицензирования образовательной деятельности. Соответствующий проект приказа размещен на портале нормативной правовой информации.

Согласно пояснительной записке к документу, упрощаются избыточные административные процедуры и появляется возможность обмена информацией в электронной форме, срок некоторых услуг будет сокращен. Так, максимальный срок предоставления услуги — пять рабочих дней со дня регистрации заявления и предоставления необходимых документов. Сама же выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности может выдаваться учреждению в виде цифрового документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Также проект устанавливает исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен предоставить самостоятельно. В том числе речь идет о сведениях о реализации образовательных программ (электронный документ), документах, подтверждающих соответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям для осуществления образовательной деятельности, сведениях, подтверждающих наличие у соискателя на праве собственности или на ином законном основании помещений, зданий, сооружений, необходимых для выполнения заявленных работ или услуг.

Проект постановления также содержит перечень оснований для отказа ‎в приеме заявления или приостановке оказания услуги. В их числе непредставление документов, наличие в них противоречивых сведений, неполной или недостоверной информации.

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