Роспатент создаст сервис для оценки интеллектуальной собственности

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) создаст реестр интеллектуальных прав со среднеотраслевыми ставками платежей за их использование. Как пишет Forbes, такой проект постановления правительства разработало Минэкономразвития России. Тестирование сервиса запланировано на 2026 год.

Как сообщил журналистам представитель Минэка РФ, чтобы интеллектуальная собственность (ИС) стала полноценным экономическим активом, нужен развитый вторичный рынок прав. Одна из проблем для его создания заключается в сложности оценки реальной стоимости патентов, товарных знаков и других объектов ИС. Это мешает сделкам по их продаже, лицензированию или использованию в залоге.

В качестве решения этой проблемы предлагают создать сервис, который будет собирать и обобщать данные о финансовых условиях уже заключенных сделок. Авторы документа считают, что такая обезличенная информация помогла бы участникам рынка точнее оценивать свои активы.

Как рассказал глава Роспатента Юрий Зубов, основная задача реестра — развитие коммерциализации интеллектуальных прав.

«Благодаря его запуску бюджетные учреждения смогут корректно определять стоимость тех или иных объектов интеллектуальной собственности, созданных за счет государственных средств, при их вовлечении в экономический оборот», — заявил Юрий Зубов.

Он отметил, что это актуально для сферы медицины и здравоохранения.