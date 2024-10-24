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Роспотребнадзор хочет продлить...

Роспотребнадзор хочет продлить порядок проведения санэпиднадзора до 2027 года

24.10.2024
17:59
Дина Коблова
Роспотребнадзор намерен продлить до 2027 года порядок проведения санитарно-эпидемиологического контроля. Соответствующий проект документа опубликован на официальном портале правовой информации.
Фото: 123rf.com

Роспотребнадзор предложил внести изменения в Постановление Правительства РФ № 1100 от 03.06.2021 «О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)». Соответствующий проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения до 5 ноября.

Документом предлагается продлить порядок проведения санитарно-эпидемиологического контроля до 1 сентября 2027 года. Сейчас постановление действует до 2025 года.

Ранее правительство продлило до конца 2024 года мораторий на проведение плановых проверок для большинства компаний. Инспекции в плановом порядке проводятся только на предприятиях с чрезвычайно высоким и высоким риском деятельности. Среди аптек и фармдистрибьюторов таких компаний нет. Речь идет о Постановлении Правительства РФ № 336 от 10.03.2022 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

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