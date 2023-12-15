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Правительство продлило мораторий...

Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса на год

15.12.2023
17:43
Артем Косенок
Мораторий на проверки бизнеса продлен до конца 2024 года. Он действовал до конца нынешнего года. Росздравнадзор разработал восемь новых индикаторов риска для контроля оборота лекарств.
Фото: Артем Косенок

Глава правительства Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства РФ № 2140 от 14.12.2023 о продлении действующего моратория на проверки бизнеса до конца 2024 года.

Исключение будет сделано для объектов, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, для проверок, которые проводятся контрольными органами в случае угрозы жизни и здоровью граждан, безопасности страны, а также на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований, пишет пресс-служба правительства.

«Что касается индикаторов рисков, такой формат предполагает инициирование надзорными органами контрольных мероприятий в случае получения информации о наличии рисков нарушения обязательных требований», — говорится в сообщении.

Сейчас действует три индикатора риска для контроля оборота лекарственных препаратов. Росздравнадзор разработал еще восемь индикаторов. Три новых индикатора касаются данных о лицензиатах и заявлениях, поступающих от них. Еще пять индикаторов основаны на данных системы МДЛП.

Мораторий был введен в марте 2022 года на фоне антироссийских санкций. Продлить действующий мораторий предложил премьер-министру президент на совещании с членами правительства 22 ноября. 

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