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Роспотребнадзор изъял из...

Роспотребнадзор изъял из оборота 118 тыс. упаковок БАД из Армении

18.10.2024
13:46
Дина Коблова
Роспотребнадзор изъял из оборота более 118 тыс. упаковок зарегистрированных в Армении биодобавок с симетиконом и мелатонином, сообщили «Ведомости». Совет ЕЭК попросили проверить госрегистрацию 48 БАД, не отвечающих требованиям Таможенного союза.
Фото: 123rf.com

Роспотребнадзор изъял из оборота более 118 тыс. упаковок биологически активных добавок (БАД), зарегистрированных в Армении. В составе изъятых БАД были симетикон (уменьшает метеоризм) и мелатонин (регулирует циркадные ритмы). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

В Роспотребнадзоре сообщили, что создана рабочая группа, которая занимается вопросами регистрации добавок, чтобы не допустить оборота БАД с запрещенными веществами.

Синтетические лекарственные субстанции и гормоны (симетикон и мелатонин), не являющиеся эссенциальными факторами питания, запрещены в составе БАД. Симетикон и мелатонин зарегистрированы как фармацевтические субстанции и самостоятельные препараты.

Всего при проверке было выявлено 48 биодобавок, не отвечающих обязательным требованиям актов Таможенного союза, они были зарегистрированы уполномоченными органами Армении. В Роспотребнадзоре считают, что это создает риски нахождения в обороте небезопасной продукции. Ведомство сообщило Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о происшествии, чтобы Минэкономики Армении проверило обоснованность выданных свидетельств о госрегистрации добавок.

В сентябре Совет ЕЭК решил установить унифицированные правила маркировки биодобавок. Государства — члены ЕАЭС смогут сами определять дату введения и этапность маркировки на территории своей страны, уведомляя при этом комиссию не позднее чем за полгода.

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