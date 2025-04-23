Роспотребнадзор обнаружил бензол в креме La Roche-Posay

Роспотребнадзор обнаружил бензол в составе кремов Effaclar Duo фирмы La Roche-Posay, которые продают на Wildberries, следует из ответа службы на обращение председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, документ оказался в распоряжении «РИА Новости».

Ранее Леонов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой принять меры по защите граждан России в связи с данными об обнаружении канцерогена в косметике фирмы La Roche-Posay. Он обнаружил, что крем этой фирмы, несмотря на заявления об отзыве всех партий средства, все еще можно найти в российских аптеках, косметических магазинах и на маркетплейсах.

Effaclar Duo выпускается под брендом La Roche-Posay и содержит бензоилпероксид — компонент, который помогает при акне, уничтожая бактерии, но при определенных условиях может разлагаться с образованием бензола. Последний, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), вызывает развитие лейкемии при длительном воздействии в высоких концентрациях.

В марте стало известно, что французская компания L’Oreal отозвала все партии средства для лечения акне Effaclar Duo в США из-за возможного содержания бензола. Проведенная компанией проверка выявила небольшое количество бензола в одной партии Effaclar Duo. Отмечается, что скоро в продажи поступит измененная формула крема.