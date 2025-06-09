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Роспотребнадзор получил право...

Роспотребнадзор получил право блокировать сайты по продаже запрещенных БАД без суда

09.06.2025
13:06
Отдел новостей
Президент подписал закон об особенностях продажи биологически активных добавок. Федеральный закон принят Госдумой 27 мая. Роспотребнадзор получил право блокировать сайты по продаже запрещенных БАД без суда, а врачи вправе назначать пациентам биодобавки.
Фото: 123rf.com

Президент подписал Федеральный закон № 150-ФЗ от 07.06.2025, ужесточающий правила оборота биологически активных добавок (БАД). Он вступит в силу с 1 сентября. Изменения вносятся в федеральные законы № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Основные изменения:

Медицинские работники будут вправе назначать зарегистрированные БАД при наличии у пациентов показаний к их применению.

Критерии качества БАД и их эффективности в зависимости от степени влияния на здоровье человека, а также особенности регулирования применения таких добавок и особенности их регистрации устанавливаются правительством.

Порядок назначения биодобавок, перечень показаний к применению и схемы их применения устанавливаются Минздравом совместно с Роспотребнадзором.

На медицинских работников при назначении ими биологически активных добавок будут распространяться ограничения, установленные ч.1 ст.74 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан».

Роспотребнадзор наделяется правом в досудебном порядке ограничивать доступ к информации о торговле БАД, розничная торговля которыми запрещена в соответствии с законодательством о качестве и безопасности пищевых продуктов.

Проект закона, который регулирует применение биологически активных добавок, был принят в первом чтении в июле прошлого года. Во втором и третьем чтениях законопроект принят Госдумой 27 мая.

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