Роспотребнадзор сообщил об отсутствии необходимости прививаться от COVID-19

Роспотребнадзор не требует и не предлагает прививаться от COVID-19 в этом сезоне. При этом россиянам стоит пройти вакцинацию против вируса гриппа. Об этом сообщила руководитель надзорного органа Анна Попова, ее слова передает РИА «Новости».

В России сейчас зафиксировали 10 случаев заболеваемости вариантом коронавирусной инфекции «Пирола» (BA.2.86). Попова добавила, что по состоянию на 3 ноября этот вариант в стране не регистрировался.

«Семь случаев — в Санкт-Петербурге и три случая — в Москве. Все московские случаи полностью отработаны, и все они завозные. Это россияне, приехавшие с отдыха из Турции, Германии», — отметила Попова (цитата по ТАСС).

Роспотребнадзор ожидает распространения нового варианта в стране. По наблюдениям, он не вызывает более тяжелого течения заболевания, при этом в первые дни наблюдается высокая температура — за 38 градусов, подчеркнула Попова.

Также в Роспотребнадзоре добавили, что в целом эпидемическая ситуация по коронавирусу в стране находится на подъеме. Преимущественно инфекция распространяется в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, заболеваемость COVID-19 в России за прошедшую неделю возросла на 31,7%, а число госпитализаций увеличилось на 33,4%.

По словам Поповой, все варианты вируса гриппа А и В, а также H3N2 также циркулируют в России, но грипп только набирает свою силу. Она добавила, что Роспотребнадзор обеспечил полное импортозамещение производства российских тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний. Питательные и диагностические средства для микробиологических исследований замещены российскими на 80%.

Ранее сообщалось о появлении нового субварианта коронавируса BA.2.86, который в СМИ получил название «Пирола». Он происходит от варианта BA.2 («Омикрон») и впервые был зафиксирован в Дании в июле 2023 года. Вариант имеет большое количество мутаций, способствующих уклонению от иммунного ответа. В августе ВОЗ внесла его в список находящихся под наблюдением.