Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Роспотребнадзор упростил процесс...

Роспотребнадзор упростил процесс получения санитарно-эпидемиологических заключений

13.12.2023
12:11
Артем Косенок
Для фармкомпаний упростили процесс получения санитарно-эпидемиологических заключений. Теперь заявку на проведение соответствующей экспертизы можно оформить на портале Госуслуг. Ранее для этого нужно было лично обращаться в Центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.
Фото: jannoon028/Freepik

На портале Госуслуг появился новый сервис для организаций, позволяющий оформить онлайн-заявку на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, которая обязательна для получения санитарно-эпидемиологического заключения для ведения фармдеятельности. Он заработал в декабре, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Заявитель получает доступ к личному кабинету с перечнем требуемых документов и возможностью сформировать заявление в разделе «Выдача и переоформление санитарно-эпидемиологической экспертизы» в формате «одного окна».

Ранее данную услугу можно было оформить только при личном обращении в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Внедрение нового сервиса значительно упрощает процесс оформления документов, делает его более удобным и прозрачным для заинтересованных организаций, подчеркнули в надзорном органе.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.