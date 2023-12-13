Роспотребнадзор упростил процесс получения санитарно-эпидемиологических заключений

На портале Госуслуг появился новый сервис для организаций, позволяющий оформить онлайн-заявку на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, которая обязательна для получения санитарно-эпидемиологического заключения для ведения фармдеятельности. Он заработал в декабре, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Заявитель получает доступ к личному кабинету с перечнем требуемых документов и возможностью сформировать заявление в разделе «Выдача и переоформление санитарно-эпидемиологической экспертизы» в формате «одного окна».

Ранее данную услугу можно было оформить только при личном обращении в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Внедрение нового сервиса значительно упрощает процесс оформления документов, делает его более удобным и прозрачным для заинтересованных организаций, подчеркнули в надзорном органе.