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Роспотребнадзор усилит контроль...

Роспотребнадзор усилит контроль за рынком биодобавок

06.11.2024
18:35
Дина Коблова
Роспотребнадзору поручили усилить контроль за рынком биодобавок. В службе «ФВ» сообщили о разработке дополнительных индикаторов риска для пресечения незаконного оборота БАД. 
Фото: 123rf.com

Роспотребнадзору по итогам заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции было дано поручение — усилить контроль за рынком биологически активных добавок (БАД), пишет «Коммерсантъ». Издание не уточняет, когда состоялось это заседание. 

Дополнительные проверки решили ввести из-за роста случаев, когда биодобавки завозят под видом комплексных пищевых добавок. В соответствии с правилами, введенными с 1 октября 2023 года, для БАД действует обязательная маркировка, продукция также должна получить свидетельство о госрегистрации. В то время как для пищевых добавок достаточно декларации соответствия.

«Работа по разработке дополнительных индикаторов риска для пресечения незаконного оборота БАД продолжается», — сообщили «ФВ» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Новые индикаторы риска при обороте биодобавок, утвержденные Роспотребнадзором, начали действовать с 14 октября. В них вошли пять новых позиций. В их числе — новый индикатор риска, направленный на выявление в рознице фактов реализации БАД с недостоверными кодами маркировки.

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