Роспотребнадзор запретил аптекам продавать БАД с мелатонином и симетиконом

Роспотребнадзор 16 ноября направил в ЦРПТ письмо о приостановлении реализации БАД с мелатонином и симетиконом (есть в распоряжении «ФВ»). Служба руководствуется требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). Документ подписан замглавы Роспотребнадзора Ириной Брагиной.

Служба сообщила о недопустимости реализации таких добавок оператору «Честного знака» и попросил предпринять меры согласно прилагаемому перечню (предоставлен на условиях анонимности, его подлинность «ФВ» подтвердили источники на фармрынке). Информацию об этом ЦРПТ должен направить в службу, сказано в документе.

Часть аптек уже вернули БАД дистрибьюторам, сообщили они на условиях анонимности «ФВ». «Это изначально лекарственная категория, было допущено много выпусков РУ добавок с содержанием этих веществ. Роспотребнадзор решил отрегулировать ситуацию. Мы изъяли из оборота все БАД с содержанием этих веществ, реализуем только лекарственные средства», — сказал гендиректор аптечной сети «Вита Плюс» Жан Гончаров.

Однако в некоторых случаях дистрибьюторы рекомендовали аптекам поставить товар в карантин, пока отказывая в возврате.

Продажа отдельных добавок уже невозможна на кассах с формулировкой «Товар заблокирован или приостановлен для реализации по решению органов власти».

В середине сентября Роспотребнадзор проводил совещание по реализации таких добавок с производителями, напомнил сооснователь компании «Квадрат-С» Олег Комаров. Темой встречи была проблематика в подходах проведения оценки соответствия БАД к пище у российского регулятора и уполномоченных органов других стран — членов ЕАЭС в части некоторых действующих веществ.

В частности, речь велась о продукции, зарегистрированной в Армении в качестве БАД к пище, содержащей такие вещества, как мелатонин и семитикон. «Перед производителями такой продукции был поставлен вопрос о приостановке оборота данных БАД на территории России и самостоятельного отзыва (аннулирования) свидетельства о государственной регистрации. В случае игнорирования данной возможности оборот продукции на территории РФ будет остановлен на основании соответствующего распоряжения главы Роспотребнадзора по причинам несоответствия такой продукции техническим регламентам», — отметил он.

Комаров считает, что двух месяцев было достаточно, чтобы производители приняли меры. «Думаю, что игра по единым правилам — это правильный подход в формировании здорового рынка БАД», — добавил Комаров.

«Насколько нам известно, Роспотребнадзор проводит мероприятия по приостановке оборота на территории России всей продукции, зарегистрированной как БАД и имеющей в своем составе симетикон и мелатонин. Поскольку данные БАД имеют регистрацию на территории стран Таможенного Союза, то отзыв выполнен в форме блокировки кодов маркировки в системе «Честный знак» на рынке РФ, — подтвердила «ФВ» директор по коммуникациям ЗАО «Эвалар» Беляева Екатерина. — Со своей стороны, как только стало известно о позиции регулятора, наша компания приняла решение об отзыве с рынка соответствующей продукции».

Генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский рассказал «ФВ», что дистрибьютор принимает от клиентов возвраты БАД, отозванных из обращения на российском рынке по причине обнаружения брака, а также отзыва из обращения со стороны регулирующих органов или самого производителя. «Клиентам направляются электронные письма с информацией о необходимости вернуть товар, оформив обращение о возврате. Служба клиентского сервиса оперативно формирует пакет документов для аптек. Наша практика такова, что получив письмо от Роспотребнадзора, ЦВ «Протек» документально заручается готовностью производителя компенсировать потери, связанные с отзывом товара», — сказал он.

«ФВ» направил запросы в Роспотребнадзор, ЦРПТ, дистрибьюторам и производителям БАД.

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